Vlada je raspravljala o aktualnom stanju vezanom za koronavirus i potres, a veći dio sjednice bio je posvećen cijepljenju.

PRATITE UŽIVO Sjednica Vlade

Donijet ćemo odluku koja je važna za Osječku i Vukovarsku županiju zbog problema s komarcima. Izdvojit ćemo tri milijuna kuna kao pomoć tim županijama, rekao je Plenković na početku sjednice.

Potom se osvrnuo na cijepljenje i delta soj.

- Imamo 46,8 posto cijepljenih jednom dozom, vjerujem da ćemo uskoro doći do 50 posto. 39 posto ljudi je cijepljeno drugom dozom. To još uvijek nije dovoljno. Do kraja kolovoza prevladat će delta soj, ali što je više cijepljenih to je sve manje oboljelih, tako javljaju zemlje u kojima je delta već dominantan soj, to je jako važno. I kod su podaci takvi da su u većem riziku oni koji nisu cijepljeni. Od dosad preminulih u Hrvatskoj, njih više od 92 posto su bili stariji od 62 godine, pa apeliram na starije da iskoriste mogućnost cijepljenja. Cjepiva ima u izobilju - rekao je Plenković.

- Omogućit ćemo svim hrvatskim državljanima, i onima koji nemaju zdravstveno osiguranje, da se cijepe. Hrvati iz BiH mogu doći i cijepiti se besplatno. Mogu doći Hrvati iz svijeta i cijepiti se besplatno. Imamo toliko cjepiva da mogu doći i drugi - istaknuo je Plenković.

Podsjetio da se Vlada učinila sve da ne dođe do otkaza i kraha gospodarstva tijekom špice epidemije korona virusa.

- Premda nas je kriza koštala, mi smo za potpore i plaća izdvojili 12 milijardi kuna. Osigurali smo plaće za 700.000 radnika. To je naše postignuće. U tom kontekstu su ohrabrujući brojevi onih koji su zaposleni. Imamo veći broj osiguranika u odnosu na lani i to za više od 50.000 tisuća. Imamo i više osiguranika nego 2019. godine. Da bismo nastavili povoljne trendove moramo voditi i dalje konstruktivan dijalog sa socijalnim partnerima i tu smo obavili razgovore sa sindikatima i poslodavcima. Dogovoren je mehanizam koji bi trebao potaknuti cijepljenje - rekao je.

Tomo Medved izvijestio je o aktualnoj situaciji vezanoj uz potres na Baniji.

Više od 3000 post-covid pacijenata je samo u bolnici u Dubravi, rekao je Vili Beroš, te upozorio i na taj segment korona krize, a to su poljedice bolesti nakon što je zaraženi prebole. Više od 70 posto pozitivnih od ukupnog broja testiranih u Hrvatskoj zaraženih su delta sojem, dodao je.

Davor Božinović kazao je da su od zadnje sjednice Vlade donesene odluke vezano za okupljanje i prelazak graničnih prijelaza koje će vrijediti do kraja srpnja. Uglavnom se radi o odlukama koje su vrijedile do 15. srpnja, pa su produžene.

Potom je naveo koje nepravilnosti su otkrivene u kontrolama.

- Što se tiče nepravilnosti one se odnose na ugostitelje i tiču se nepravilnosti kod usluživanja gostiju na otvorenom koji ne sjede za stolovima, nenošenje zaštitnih maski i slično. Utvrđene su 104 mjere kršenja samoizolacije - kazao je Božinović.

Vlada je, uz ostalo, razmotrila i prijedlog o produžetku financiranja u 2021. godini programa energetske obnove obiteljskih kuća i Izvješće o provedbi Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije za 2020.