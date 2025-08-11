Užas u Slavoniji: Vlak prignječio muškarca na kolodvoru, umro je

Brodsko-posavska policija zaprimila je u ponedjeljak ujutro dojavu na incidentu na željezničkom kolodvoru u Oriovcu.

Kako navode vlak je prignječio mlađu mušku osobu. Neslužbeno doznajemo da je riječ o radniku 1984. godište.

Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je naposljetku preminuo.

Policija je dodala da slijedi očevid na mjestu događaja.