Policija je potvrdila da je nakon dojave Hitna pomoć upućena na kolodvor, ali muškarac je preminuo
Užas u Slavoniji: Vlak prignječio muškarca na kolodvoru, umro je
Brodsko-posavska policija zaprimila je u ponedjeljak ujutro dojavu na incidentu na željezničkom kolodvoru u Oriovcu.
Kako navode vlak je prignječio mlađu mušku osobu. Neslužbeno doznajemo da je riječ o radniku 1984. godište.
Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je naposljetku preminuo.
Policija je dodala da slijedi očevid na mjestu događaja.
