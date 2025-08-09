Obavijesti

News

Komentari 1
PRI SVIJESTI JE

Motorist sletio s ceste blizu Trogira, završio je u bolnici. Policija: Zatvorili smo cestu

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Motorist sletio s ceste blizu Trogira, završio je u bolnici. Policija: Zatvorili smo cestu
Foto: Istarska policija

Pozivamo sve vozače koji se kreću tom dionicom na dodatan oprez i da koriste alternativne pravce kretanja, navodi policija

Policija je objavila kako je motorist oko 21.15 sletio s ceste na području Medene kod Trogira. Prevezen je u KBC Split te je pri svijesti nakon što su mu pružili liječničku pomoć.

NEPRILAGOĐENA BRZINA Mladić (22) poginuo kod Iloka
Mladić (22) poginuo kod Iloka

- Od 21:25 sati do završetka policijskog očevida cesta će biti zatvorena za oba smjera - navodi policija i dodaje:

Pozivamo sve vozače koji se kreću tom dionicom na dodatan oprez i da koriste alternativne pravce kretanja.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Zataškani tajni izvještaj o dronu Bayraktar: Anušić ima ogroman problem s Tomom Medvedom
DUBINSKA ANALIZA

Zataškani tajni izvještaj o dronu Bayraktar: Anušić ima ogroman problem s Tomom Medvedom

VSOA je izradila izvješće o učinkovitosti turskih besposadnih sustava Bayraktar TB2, doznaje Express. VSOA je u svom izvještaju zaključila da ih ne treba kupovati zbog niza slabosti. Ali prekasno, već su plaćeni...
Kapetan Marko Bekavac pušten iz zatvora. Stigao u Hrvatsku!
BIO JE ZATVOREN U TURSKOJ

Kapetan Marko Bekavac pušten iz zatvora. Stigao u Hrvatsku!

Hrvatski pomorac, kapetan Marko Bekavac uhićen je u listopadu 2023. godine u Turskoj i optužen za švercanje 137 kilograma kokaina, nakon što je ta droga pronađena na njegovu brodu Phoenician M
FOTO Kaos na cestama: Zapalio se auto na A1, velike su kolone
GUŽVE DILJEM ZEMLJE

FOTO Kaos na cestama: Zapalio se auto na A1, velike su kolone

Požar je na vozilu na autocesti A1 između čvorova Skradin i Vodice u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom, kolona je oko 5 km, izvijestio je HAK. U smjeru mora vozi se usporeno u kolonama s povremenim prekidima prometa kod Svetog Roka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025