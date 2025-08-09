Motorist sletio s ceste blizu Trogira, završio je u bolnici. Policija: Zatvorili smo cestu

Policija je objavila kako je motorist oko 21.15 sletio s ceste na području Medene kod Trogira. Prevezen je u KBC Split te je pri svijesti nakon što su mu pružili liječničku pomoć.

- Od 21:25 sati do završetka policijskog očevida cesta će biti zatvorena za oba smjera - navodi policija i dodaje:

Pozivamo sve vozače koji se kreću tom dionicom na dodatan oprez i da koriste alternativne pravce kretanja.