Jezero Šoderica i dalje raste, mještani grade nasipe kako bi se obranili, voda došla do kuća

Noć u općini Drnje u Koprivničko- križevačkoj županiji je prošla dobro, ali dodatni problem stvara puno jezero Šoderica i proboj Drave u legradskom dijelu, rekao je u utorak Hini načelnik općine Drnje Petar Dombaj.

"Sve je pod kontrolom u dijelu gdje smo se najviše bojali. No, dodatni problem nam stvara jezero Šoderica i proboj Drave na legradskom dijelu. To je ono što nitko nije mogao predvidjeti da će jezero Šoderica biti toliko puno vode. To nam stvara probleme u uzvodnom dijelu Glibokoga gdje smo kao zadnju opciju pustili protok vode prema Dravi", kazao je Dombaj.

I tijekom noći su s mehanizacijom na tom području radili obrambene nasipe kako bi zaštitili problematičan dio.

Naglasio je da, iako je noć prošla dobro i vodostaj pada, imaju problem s jezerom Šoderica koja se jako puni vodom, a prelit se može samo na njihovoj strani.

Bujica je ondje probila potpuno novo korito i stvorila rijeku koja se slijeva u jezero i plavi vikendice i kamp-kućice.

Kako su ispričali mještani za ePodravinu, najviše problema imaju vikendice u blizini Ronilačkog kluba. Oko pet ujutro su primijetili da im voda dolazi do vikendica, a već oko 6 počeli su graditi nasip.