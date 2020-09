Načelnik Rugvice ušao u Sabor: 'Općina je poslovala s tvrtkom Petek, ali ne u zadnje vrijeme'

Mato Čičak, načelnik Rugvice, danas je u Saboru izglasan kao zamjena Draženu Barišiću. Zastupnik Domovinskog pokreta ukazao je da je i Rugvica poslovala s tvrtkom Elektrocentar Petek, a Čičak je to potvrdio

<p>HDZ-ov Dražen Barišić ide u istražni zatvor, a umjesto njega u Sabor ulazi <strong>Mato Čičak</strong>, načelnik općine Rugvica. Njemu ovo nije ništa novo, u Saboru je bio i u prošlom sazivu. </p><p>- Izuzetna mi je čast što me stranka izabrala drugi put za Sabor, obnašat ću tu dužnost časno i na dobrobit Republike Hrvatske. Teško mi je što dolazim u Sabor u ovakvim okolnostima, nije lako kad dolaziš iza kolege kojem se događaju ovakve stvari - poručio je Čičak naglasivši kako je općina, na čijem je čelu, jedna od najuspješnijih u Hrvatskoj. </p><p>- Ovo će biti još jedan poticaj da Rugvicu i moju Zagrebačku županiju u Saboru promoviramo i pokrenemo što više projekata u mandatu Andreja Plenkovića - istaknuo je. </p><p>Ranije na sjednici Mandatno-imunitetnog povjerenstva zastupnik Domovinskog pokreta Daniel Spajić istaknuo je kako se nada da se neće brzo sastajati i zbog Čička i skidanja njegova imuniteta, obzirom da je <strong>tvrtka Elektrocentar Petek poslovala i u Rugvici. </strong>Vlasnik te tvrtke, podsjetimo, prvoosumnjičeni je u ovoj najnovijoj aferi povezanoj s Janafom, HDZ-ovim Draženom Barišiće, i SDP-ovim Vinkom Grgićem. Čičak potvrđuje da je <strong>općina poslovala s tom tvrtkom.</strong></p><p>- Tvrtka Elektrocentar Petek već duže vrijeme nije poslovala u općini Rugvica, nije dobila nikakav natječaj zadnjih godinu, dvije. Tako da ne vidim razloga zašto kolega to spominje. Bio je neki posao prije dvije godine, ali zadnje dvije godine tvrtka Petek možda se javljala na natječaj, ali ni jedan nije dobila - kaže Čičak.</p><p>Ova afera ga je, kaže, šokirala jer kolege poznaje duže godina. </p><p>- Svakako da je to opterećujuće za HDZ, ali dobro je da institucije rade svoj posao. Moramo biti svjesni da, dok se čovjeka ne osudi, nije kriv. Ne bih ulazio u to jer o tome ne znam puno, gotovo ništa - rekao je.</p><h2>Čičak u Saboru već bio kao zamjena Goranu Mariću</h2><p>Mato Čičak (37), diplomirani inženjer cestovnog prometa načelnik je općine Rugvica. Bio je zastupnik u Hrvatskom Saboru od listopada 2016. do srpnja 2019. kao zamjena Goranu Mariću. Na parlamentarnim izborima bio je na HDZ-ovoj listi u VI. izbornoj jedinici, a na izborima je osvojio 2.587 preferencijalnih glasova.</p>