Načelnik silovao sumještanku u vatrogasnom domu: Njegova obrana očekuje se u prosincu

Na Županijskom sudu u Karlovcu u četvrtak je počelo suđenje načelniku Lasinje Željku Prigorcu za silovanje sumještanke na proslavi Velike Gospe 2018. Njegova obrana očekuje se na raspravi 7. prosinca

<p>Optužnica <strong>Željka Prigorca</strong> tereti da je u nakani zadovoljenja svog spolnog nagona presreo <strong>Snježanu Knežević </strong>16. kolovoza 2018. oko jedan sat po ponoći, dok je izlazila hodnikom iz Vatrogasnog doma te je uhvatio za nadlaktice i izgurao uz stepenice na kat doma i na stolu silovao. Pri tom je “s ciljem slamanja njenog otpora rukom držao njene ruke iznad glave, a drugom rukom s nje skinuo odjeću i silovao je".</p><p>Nekoliko je sudionika proslave svjedočilo danas o druženju, pijenju, plesanju, sve na otvorenom ispred doma, no nitko nije rekao da bi vidio ponašanje osumnjičenika u zgradi Vatrogasnog doma gdje se navodno silovanje dogodilo.</p><p>Vještakinja za biološke tragove Centra za kriminalistička vještačenja Ivan Vučetić” <strong>Nataša Ortynski </strong>rekla je da je specifičan test nađenog obriska na mjestu događaja "potvrdio mogućnost da se radi o sjemenoj tekućini, a da DNK nesumnjivo pripada osumnjičeniku".</p><p>Iako je isključeno da bi se radilo o dlaci ili obrisku krvi, ne može sa sigurnošću reći ni da je biološki trag sjemena tekućina, a ne neka druga izlučevina okrivljenika, jer pod mikroskopom nije bio vidljiv ni jedan spermatozoid.</p><p>O druženju i tko je s kim i koliko dugo sjedio, razgovarao, što se i koliko se pilo, govorilo je više svjedoka pa i Lasinjski župnik Danko Bizjak. Jedine osobe s druženja kojima se Snježana Knežević požalila na silovanje, njena prijateljica Vlatka Mikša i kum njenog sina Vladimir Šišinjak, rekli su da im je to ispričala drugi i treći dan.</p><h2>Muž silovane: 'Ona djeluje hrabro, ali treba psihološku pomoć'</h2><p>Doduše, Šišinjak je rekao da je ona, nakon što ju je s djecom odvezao kući, plakala, ali da mu nije htjela odgovoriti zašto plače, a drugi dan, kada mu je rekla da je bila silovana, on joj “zbog neugode i činjenice da ima muža, koji je u kući, nije ništa savjetovao, već je otišao doma” te je tek na ispitivanju u kriminalističkoj policiji saznao da ju je navodno silovao načelnik Prigorac.</p><p><strong>Tomislavu Kneževiću</strong> događaj je supruga priznala nakon dva dana i on ju je podržao u namjeri da načelnika Prigorca tuži za silovanje, te je rekao da ona od tada više nije ista.</p><p>“Ona djeluje hrabro, ali treba psihološku pomoć i u tome ću ju podržati”, rekao je Knežević i priznao da i njega "to jako muči", toliko da nije mogao ni htio čitati zapisnike niti je pitao suprugu da mu ispriča detalje. </p><p>Snježana Knježević opisala je čin silovanja te da nije imala ozljede i modrice jer je bila toliko u šoku da nije pružala fizički nego samo verbalni otpor, da zbog šoka nije svjesna ni da su tamo bile neke stepenice te da je sve trajalo vrlo kratko.</p><p>Knežević je imala mogućnost zbog zaštite svoga dostojanstva zatražiti da suđenje bude zatvoreno za javnost, ali nije to učinila.</p><p>"Poručujem time drugim silovanim ženama da se nemaju čega sramiti, neka se srami on i takvi, a ne da se, kao i ja u početku, osjećamo kao da je to naša krivica, moja sramota. Ja nemam ljagu, to sam htjela poručiti, njegovo je ponašanje ljigavo, a sada još i laže”, rekla je Knežević nakon današnjeg ročišta.</p><p>Naredna rasprava zakazana je za 7. prosinca za kada je sutkinja najavila obranu optuženika i završne govore obrane i optužbe te moguću presudu, no branitelj okrivljenika <strong>Gordan Preglej </strong>najavio je da će nakon iznošenja obrane optuženika on najvjerojatnije imati još nekih dokaznih prijedloga.</p><p>Optuženik Prigorac rekao je na početku ročišta da se ne smatra krivim po optužnici i da će na narednoj raspravi iznijeti svoju obranu.</p>