Načelnik Škabrnje službenu karticu 'peglao' na večere, odjeću, digao i 50 tisuća u kešu

<p>U dvije godine, načelnik Općine Škabrnja potrošio je gotovo 300 tisuća kuna općinskog novca na razne privatne bakanalije! Tako stoji u već drugoj optužnici koju je protiv <strong>Nediljka Bubnjara (54)</strong>, načelnika jedne od najsiromašnijih hrvatskih općina, podigao splitski USKOK.</p><p>Bubnjar se tereti zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti. Preciznije, da je od početka 2018. do 29. prosinca 2019. godine koristio sredstva Općine u osobne svrhe.</p><p>- Debitnom karticom i kreditnom karticom koje su izdane Općini u više navrata je podizao gotovinu s računa Općine, najmanje 49.042,92 kune. Karticama Općine je plaćao privatne troškove koje je napravio u raznim ugostiteljskim objektima, trgovinama prehrambenom i mješovitom robom, trgovinama sportske odjeće i obuće, specijaliziranim trgovinama kožne i druge galanterije, trgovinama za najam vozila, naplatnim postajama na autocesti te na drugim prodajnim mjestima u Hrvatskoj i inozemstvu u ukupnom iznosu od najmanje 240.337,91 kune - stoji između ostalog u priopćenju USKOK-a.</p><h2>Trošio 12 tisuća kuna mjesečno!</h2><p>Dakle nešto manje od 300 tisuća kuna je spiskao po poznatim restoranima i skupim trgovinama, odnosno 12 tisuća kuna mjesečno! Sve na račun općine, plaćicu uopće nije trebao dirati.</p><p>Srećom po načelnika općine Škabrnja, ovo mu nije prva optužnica USKOK-a, već će se znati snaći. Koncem prošle godine je pravomoćna postala optužnica Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta protiv Bubnjara, ali i njegove bivše zamjenice Kristine Erlić (35). Splitski USKOK ih tereti za zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje službene isprave. Jako je sličan, gotovo identičan M.O. kao i u ovoj najnovijoj optužnici, samo su datumi i iznosi nešto drugačiji: ukupno je Općina Škabrnja oštećena za 850 tisuća kuna, a u pitanju je 2008. i 2009. godina te period od 2013. do 2017. godine.</p><p>Bubnjar je optužen da je više puta napravio lažne putne naloge, odnosno bila je riječ o privatnim putovanjima, a ne službenim odlascima na teren, na koje je vodio i osobe koji nisu zaposlenici Općine. S računa su mu se isplaćivale dnevnice, plaćani su računi za gorivo, hotelski smještaj i hranu. Ali to nije sve, prema USKOK-u, kupovao je kožnu galanteriju u vrhunskim trgovinama, častio sebe i druge po restoranima u Zagrebu, Splitu, plaćao gorivo za privatna putovanja... Zamjenica Erlić je od siječnja 2015. do početka 2017. godine preko virmana s računa Općine podigla 172 tisuće kuna za osobne potrebe, no nakon izbijanja afere je novac vratila na račun...</p>