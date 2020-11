Načelnik Škabrnje: Zapalite u domovima svijeće, a ako želite doći, dođite nakon 18. studenog

Sličnu poruku poslao je i zadarski nadbiskup Želimir Puljić. Traži od vjernika da svijeće za poginule zapale u svojim domovima umjesto da dolaze u Škabrnju

<p>Načelnik Škabrnje<strong> Nediljko Bubnjar</strong> pozvao je Hrvatice i Hrvate te građane Hrvatske koji su planirali doći na obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje u srijedu 18. studenog, da svijeće zapale u svojim domovima ili da bar ne dođu u Škabrnju na taj datum.</p><p>U tom selu zadarskog zaleđa, naime, 28 ljudi oboljelo je od virusa korone, a ovog proljeća, kad je toliko oboljelih bilo u cijeloj županiji, smatralo se to vrlo problematičnim. </p><p>- Pozivam Vas da ove godine radi pandemije koja je pogodila kako cijeli svijet tako i nas i našu Hrvatsku, umjesto dolaska u Škabrnju odate počast svim stradalima za Domovinu na tih i dostojanstven način u krugu obitelji, sjećanjem i paljenjem svijeća, u svojim gradovima i selima. Ukoliko usprkos situaciji želite doći u Škabrnju i odati počast molim vas da to bude u danima uoči ili nakon 18. studenoga kako bi se svi skupa manje izlagali riziku izbjegavanjem većeg okupljanja - zamolio je Bubnjar na razumijevanju.</p><p>Sličnu poruku poslao je i zadarski nadbiskup<strong> Želimir Puljić</strong>. Traži od vjernika da svijeće za poginule zapale u svojim domovima umjesto da dolaze u Škabrnju.</p><p>- Prošlih godina okupljali smo se u većem broju iz raznih krajeva u Vukovaru i u Škabrnji kako bismo odali počast poginulim braniteljima i civilnim žrtvama rata i molili za iscjeljenje svih koji su na bilo koji način bili ranjeni posljedicama ratnih stradanja, kao i za obraćenje onih koji su prouzročili velike nevolje i boli diljem Republike Hrvatske, a i šire. Kao predsjednik Hrvatske biskupske konferencije pozivam vas i potičem da u okolnostima aktualne pandemije poštujemo epidemiološke preporuke HZJZ-a, te da na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, 18. studenoga 2020. godine, u svoji domovima diljem naših gradova i sela zapalimo svijeće u čast poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskoga rata. Posebice vas pozivam, kad već zbog aktualne pandemije ne možemo sudjelovati na uobičajenim komemoracijama u Vukovaru i Škabrnji, da se duhovno i u molitvi povežemo, te u svojim župnim zajednicama po mogućnosti sudjelujemo u euharistijskom slavlju i molimo za velike nakane Crkve. A u skladu s odlukom hrvatskih biskupa od prije dvije godine da uvečer istoga dana, oko 18 sati, znakom zvona s naših crkava odamo počast poginulima, zahvalimo za dar slobode i molimo za pomirenje i zajedništvo svih žitelja naše Domovine - kazao je nadbiskup Puljić koji je ujedno predsjednik Hrvatske biskupske konferencije.</p><p>Masovni dolazak u Škabrnju tako su pokušali izbjeći, no pretpostavlja se da ima ljudi na koje apel neće djelovati pa je Općina Škabrnja pripremila posebne epidemiološke mjere za slučaj da u srijedu 18. studenog ipak dođe veći broj ljudi na 29. godišnjicu pokolja civila u tom malom ravnokotarskom mjestu. Covid redari odnosno pripadnici Civilne zaštite Grada Zadra pazit će dane dođe do rizičnih situacija. Dogovorene su i dodatne mjere.</p><p>- Na polaganju vijenaca na Spomen obilježje i kod Središnjeg križa na mjesnom groblju te na polaganju na spomen obilježju masovne grobnice sudjelovat će samo članovi obitelji poginulih branitelja i civila te službena izaslanstva. Uz Covid redare koji su stigli iz Stožera, općina je angažirala još ljudi kako bi imali dovoljno ljudstva da sve pokrijemo. Oni će upozoravati ljude da nose maske i da drže međusobnu distancu. Ugostiteljski objekti će raditi do 21 sat. Obvezno je korištenje maski za lice za sve sudionike i na otvorenom i u zatvorenom prostoru, te održavanje fizičke distance, a dozvoljeno je okupljanje maksimalno 500 ljudi. Teško je predvidjeti koliko će ljudi doći, a ako ih bude 501 sigurno nećemo tog jednog vratiti doma - kazao je Bubnjar.</p><p>Dva punkta Covid redara bit će na mjesnom groblju, četiri punkta bit će postavljena prilikom formiranja kolone na ulazu u Škabrnju, još po četiri u centru i kod crkve te po dva duž trase mimohoda. Kolona sjećanja kretat će u skupinama od 25 ljudi s razmakom od metra i pol, a svaka skupina bit će razmaknuta međusobno 10 metara. Misa za sve žrtve u Domovinskom ratu bit će organizirana tako razmak između vjernika u crkvi bude dva metra, a oni koji ne stanu u samu crkvu Uznesenja blažene djevice Marije, moći će slušati misu putem razglasa u dvorištu crkve.</p><p>Stravičnih dana 18. i 19. studenoga 1991. u Škabrnji je ubijen 31 civil i 13 branitelja. Ratni zapovjednik obrane tog mjesta Marko Miljanić tvrdi da je u masakru Škabrnje ukupno stradalo 86 Hrvata jer kaže da nisu svi stradali prvog dana okupacije već da je njih tridesetak skončalo u masovnoj grobnici pokraj škole dva mjeseca kasnije. Ono što najviše boli jest što nitko, osim jedne medicinske sestre, nije odgovarao za zločin kojim je zapovijedao <strong>Ratko Mladić</strong>.</p><p>On je u međuvremenu na haaškom sudu osuđen za zločine u Srebrenici, ali ne i u Škabrnji. Izuzetak je jedino medicinska sestra <strong>Zorana Banić</strong> kojoj se sudilo najprije u odsutnosti, a kasnije je i uhićena i osuđena je na šest godina zatvora zbog kršenja pravila međunarodnog prava za vrijeme ratnog sukoba i sudjelovanja u napadu i ubijanju civila, pri čemu su njezinim sudjelovanjem ubijene četvero ljudi u Škabrnji 18. studenoga 1991. godine. Kaznu zatvora je odležala i puštena je na slobodu.</p><p>Posljednja pljuska Škabrnjanima stigla je u vidu<strong> Zorana Tadića</strong>. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu pokrenulo je istragu protiv tog srbijanskog i australskog državljanina koji živi u Sidneyju, osumnjičenog za ubojstva 30 civila i 13 branitelja u Škabrnji 18. i 19. studenoga 1991. On je, čim je saznao za to, pobjegao u Srbiju, a istraga Županijskog državnog odvjetništva u Splitu ubrzo je prekinuta, godinu dana nakon pokretanja, zbog - virusa korone.</p><p>Tadić nije bio dostupan pravosuđu, a međunarodna suradnja sa Srbijom je usporena zbog pandemije, kako je to obrazložilo je Županijsko državno odvjetništvo iz Splita. </p>