Načelnik 'vadi' Lovru: 'Sve se radilo za boljitak naše općine'

Nakon što su 24sata objavila ključne dokumente o prenamjeni pašnjaka Lovre Kuščevića u vrijedne građevinske terene, čime je ministar uprave stekao zemlju vrijednu milijune, oglasila se i Općina Nerežišća, u kojoj je Kuščević bio načelnik od 2005. do 2016. Njegov nasljednik Svemir Obilinović poslao je priopćenje u kojem, ukratko, objašnjava kako je zemljište prenamijenjeno svima koji su tražili, pa i obitelji Kuščević, i to zato jer je to 'dobro za općinu i turizam' te moli medije za razumijevanje jer je u tijeku turistička sezona pa nije primjereno 'negativno izvještavanje'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uostalom, pročitajte sami:

- S namjerom ispravljanja negativnog medijskog izvještavanja o Općini Nerežišća, a u kontekstu tekstova i priloga vezanih uz ministra uprave Lovru Kuščevića, želimo uputiti jasnu poruku kako su izmjene plana i sve promjene namjene zemljišta napravljene isključivo u cilju razvoja naše općine i usmjerenju k turizmu kao strateškoj grani za razvoj naše općine, ne zaboravljajući pritom na stvaranje pretpostavki za razvoj gospodarstva i poljoprivrede (prvenstveno OPG-ova).

U predmetnim izmjenama i dopunama plana koje se ovih dana spominju u medijima, svim građanima i pravnim subjektima je pod jednakim uvjetima udovoljeno zahtjevu za prenamjenu zemljišta, ukoliko nije bilo zakonskih prepreka, a radi se o nekoliko desetaka podnositelja zahtjeva i ukupno formiranih 55300 m2 novog građevinskog zemljišta.

S obzirom na okolnosti, želimo podsjetiti na proceduru postupka izrade izmjena i dopuna Prostornog plana, koja je dugotrajna i transparentna te nikako ne ovisi o samovolji pojedinca.

Izrada prostornog plana lokalne razine započinje formalno Odlukom o izradi, koju donosi predstavničko tijelo - Općinsko vijeće, a završava Odlukom o donošenju prostornog plana, koju opet usvaja Općinsko vijeće. Tijekom izrade tijesno surađuju stručni izradivač, koji je prethodno imenovao odgovornog voditelja izrade (ovlašteni arhitekt — urbanist) prostornog plana i nositelj izrade tj. stručno upravno tijelo (Jedinstveni upravni odjel na čelu s pročelnikom).

Prije donošenja prostornog plana mora se pribaviti mišljenje Zavoda za prostorno uređenje nadležne Županije u pogledu usklađenosti tog plana s prostornim planom Županije, gotovo svih ministarstava i javno-pravnih tijela, ukupno preko 20, a u slučaju priobalnih JLS (kakva je i Općina Nerežišća) prije usvajanja plana na općinskom vijeću mora se pribaviti konačna suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja koja potvrđuje da je plan izrađen u skladu za Zakonom o prostornom uređenju, što je naravno slučaj i kod ovih izmjena.

Napominjemo kako općinski načelnik ne odlučuje u proceduri donošenja prostornog plana osim kao administrativna podrška općinskom vijeću, kad se formalno utvrđuje prijedlog plana za javnu raspravu te kasnije kod prihvaćanja izvješća s javne rasprave i utvrđivanja konačnog prijedloga prostornog plana. Radi se o izuzetno dugotrajnoj i transparentnoj proceduri, tijekom koje je praktički cijelo vrijeme javnosti na zahtjev dostupan uvid u kompletan materijal prostornog plana, a posebice tijekom trajanja javne rasprave s javnim uvidom i javnim izlaganjem, kada se dodatno najširoj javnosti obrazlažu planska rješenje od strane stručnog izrađivača (odgovornog voditelja i drugih stručnjaka) i nositelja izrade (stručnog upravnog tijela JLS).

Pozivamo medije za razumijevanje, radi se o maloj općini koja u turističkoj sezoni ne treba ovako negativno izvještavanje, koje ide u smjeru politizacije dobrih odluka općinskog vijeća. Ne upuštamo se u političke borbe, ali ne želimo biti proglašeni bez temelja i ikakvih činjenica općinom u kojoj se rade malverzacije. Jer to nije istina. Ponosni smo razvojem općine i racionalnim razvojem. Pozivamo Vas da posjetite Nerezišća i uvjerite se i sami kako općinu vodimo razvojno i transparentno - stoji u priopćenju Ureda načelnika.

Tema: Hrvatska