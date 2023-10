Načelnik Vojnića o smeću koje ostave migranti: 'Nije to moje, država treba platiti čišćenje...'

Načelnik Vojnića Nebojša Andrić izvijestio je karlovačku županicu Martinu Furdek Hajdin u ponedjeljak na kolegiju u toj općini, da su migranti ostavili smeće na 80 lokacija, naložio je službama da ga ne čiste, zatraživši da troškove čišćenja snosi država, priopćila je županija.

Andrić je na sastanku rekao kako se mještani općine Vojnić trude izdvajati otpad, ali da je smeće i dalje problem, i to ono koje stvaraju i za sobom ostavljaju ilegalni migranti.

- Lokalno komunalno poduzeće nije prikladno opremljeno i ne treba to smeće skupljati. Nije to moj otpad, neću ga. Zašto bismo mi to plaćali? Neka država plati da se to smeće pokupi - rekao je općinski načelnik , a karlovačka županica Furdek Hajdin se složila i ponudila pomoć.

Složila se da građani Vojnića ne bi trebali plaćati zbrinjavanje tog otpada te poručila da je to "nacionalni i europski problem".

- Moguće je dobiti sredstva za zbrinjavanje tog otpada od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali prvo treba napraviti procjenu. Pozivam vas da je napravite, a mi smo tu za svu daljnju pomoć i suradnju u rješavanju ovog pitanja - rekla je Martinu Furdek Hajdin.

Karlovačka županica i načelnik Općine Vojnić su ocijenili da je suradnja Općine i Županije dobra kada je u pitanju izdavanje građevinskih dozvola, a kako je navedeno iz županije, Andrić je pohvalio rad Županijske uprave za ceste koja je uložila u uređenje i sanaciju prometnica na području Vojnića 1,3 milijuna eura.

Inače, općinski načelnik Vojnića i prošli mjesec je upozorio kako je veliki pritisak migranata na tom području i sa saborskim zastupnikom Mosta Zvonimirom Troskotom kritizirao državnu politiku spram ilegalnih migracija.