Načelnik Vrsi oduzeo dozvolu ugostitelju pa doživio napad: 'Pred mojom kućom i obitelji'

Strože uvođenje reda na pomorskom dobru u općini Vrsi završilo je ozbiljnim incidentom i intervencijom policije. Nakon što je Općina raskinula ugovor s ugostiteljem koji svoj objekt nije otvorio na vrijeme, nezadovoljstvo se preselilo pred kuću načelnika Luke Perinića. Ondje je, kako tvrdi, verbalno napadnut pred malodobnom djecom. Perinić poručuje da neće popustiti pritiscima i da se zakoni moraju jednako primjenjivati na sve.

O svemu se oglasio na Facebooku, a objavu prenosimo u cijelosti.

"Dužnost mi je obavijestiti javnost o neugodnom događaju koji se dogodio jučer, a koji je povezan s odlukama Općine Vrsi vezanim uz korištenje pomorskog dobra i poštivanje obveza.

Naime, jedan ugostiteljski objekt kojemu je prethodno dodijeljena dozvola za korištenje pomorskog dobra nije otvoren u navedenom roku, odnosno 1. svibnja, niti je svoju djelatnost započeo do 13. svibnja, zbog čega je Općina, sukladno obvezama i pravilima koja moraju jednako vrijediti za sve, donijela odluku o raskidu i oduzimanju dozvole.

Želim istaknuti kako su svi korisnici pomorskog dobra pravovremeno upozoreni na svoje obveze. Općina Vrsi je još ranije svim korisnicima uputila službeni dopis u kojem su jasno podsjećeni na rokove otvaranja i obvezu poštivanja preuzetih uvjeta, uz napomenu kako će se u slučaju nepoštivanja obveza morati pokrenuti postupak raskida i oduzimanja dozvole. Dakle, nitko nije bio zakinut za informaciju niti doveden pred gotov čin.

Posebno ističem kako je sam korisnik dozvole, kao i svi drugi, u svojoj ponudi naveo datum početka obavljanja djelatnosti te je upravo na temelju tog kriterija ostvario bodove u postupku dodjele dozvole na pomorskom dobru. Stoga Općina nije imala prostora selektivno zanemarivati obveze koje su bile sastavni dio prijave i na temelju kojih je dozvola uopće dodijeljena.

Naglašavam kako se ovdje ne radi ni o kakvoj samovolji niti osobnom obračunu, već isključivo o provođenju odluka i obveza koje vrijede jednako za sve korisnike pomorskog dobra na području naše općine. Kao načelnik, ali i kao osoba kojoj su građani dali povjerenje da vodi Općinu odgovorno i transparentno u trećem mandatu, ne mogu i neću zatvarati oči pred nepoštivanjem zakona.

Također želim naglasiti kako svaki korisnik dozvole ima zakonsko pravo na žalbu protiv donesene odluke, koja će biti proslijeđena nadležnom ministarstvu kao višoj instanci na odlučivanje. Općina Vrsi nema apsolutno nikakav problem s time da nadležno tijelo, ukoliko smatra opravdanim, donese odluku u korist korisnika. Naša je obveza bila postupiti po zakonu, dok će eventualni daljnji postupak i konačna odluka biti u nadležnosti institucija predviđenih zakonom. Općina će, kao i uvijek, poštovati svaku konačnu odluku nadležnih tijela.

Nakon navedene odluke dogodio se krajnje neugodan i nedopustiv incident u kojem je članica obitelji povezana s navedenim objektom došla pred moj obiteljski dom te verbalno napala mene, dok su se u kući nalazila i moja malodobna djeca. Smatram posebno zabrinjavajućim da se službene odluke pokušavaju rješavati dolaskom pred nečiji kućni prag i uznemiravanjem obitelji. Zbog zaštite sigurnosti i mira moje obitelji na mjesto događaja pozvana je policija koja je postupala sukladno svojim ovlastima.

Moram jasno poručiti kako nitko nema pravo zbog nezadovoljstva odlukama Općine stvarati pritisak na bilo kojeg djelatnika Općine, a posebno ne na članove njihove obitelji. Demokratsko društvo podrazumijeva pravo na žalbu, razgovor i iznošenje stavova, ali nikada prijetnje, vrijeđanje i uznemiravanje.

Kao načelnik Općine Vrsi uvijek sam spreman na razgovor, kritiku i različita mišljenja, ali nikada neću prihvatiti pritiske, prijetnje niti bilo kakvo zastrašivanje zbog odluka koje se donose zakonito i u interesu Općine. Jednako tako, neću dopustiti da moja obitelj ili bilo čija djeca budu izložena neugodnostima zbog dužnosti koju obnašam.

Zakoni, ugovori i pravila moraju jednako vrijediti za sve, bez iznimke i bez pogodovanja. Upravo na tome ćemo i dalje inzistirati, bez obzira na pritiske kojima smo izloženi. Općina Vrsi će i ubuduće donositi odluke isključivo u skladu sa zakonom, preuzetim obvezama i interesom mještana, bez selektivnog postupanja i bez privilegiranih pojedinaca.

Pozivam sve na smirenost, međusobno poštovanje te civiliziranu i dostojanstvenu komunikaciju, jer jedino dijalogom i poštivanjem institucija možemo graditi uređenu i odgovornu Općinu Vrsi."