Od utorka stižu nove cijene goriva! Evo koliko ćemo plaćati

Ima i poskupljenja, ali ima i pojeftinjenja! Od utorka bi vozače u Hrvatskoj na benzinskim postajama trebale dočekati nove cijene goriva!

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, Eurosuper 95 od utorka će stajati 1,67 eura po litri, što je poskupljenje od tri centa.

Eurodizel bi trebao pojeftiniti za šest centi, nova cijena trebala bi biti 1,66 eura po litri.

Plavi dizel najviše 'pada'. Njegova nova cijena trebala bi iznositi 1,14 eura po litri, što je pojeftinjenje od osam centi.