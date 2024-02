Nacionalne ispite idući će tjedan pisati svi četvrtaši: 'Nažalost, neka pitanja će preskočiti...'

Pripreme za nacionalne ispite idu po planu, već ovaj tjedan prva će pošiljka ispita ići prema školama u kojima se pišu ispiti, kazao je za 24sata Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

U ponedjeljak, 4. ožujka, prvi put svi učenici četvrtih razreda osnovne škole u Hrvatskoj pišu nacionalne ispite. Podsjetimo, od uvođenja ovih ispita, prije dvije godine, pisali su ih učenici četvrtog razreda u 81 školi u kojoj se provodilo eksperimentalno testiranje. Nacionalni ispiti za učenike osmih razreda lani su provedeni u svim školama, a tako će biti i ove godine. Oni će ispite pisati tjedan dana kasnije.

Ove godine ispite pišu svi učenici

Nakon dvije godine, kad su nacionalne ispite pisali učenici četvrtog razreda u 81 školi, ove godine pisat će svi učenici, njih 37.007, koliko ih je ove godine upisano, kažu u NCVVO-u. Važno je pritom istaknuti kako se ispiti ne ocjenjuju niti na bilo koji način utječu na ocjene. Također, učenici koji ne dođu taj dan na nastavu test neće pisati u nekom drugom terminu.

- Što se tiče preporuka, učenicima poručujem da bez stresa napišu najbolje ispit, čime će pokazati koju su razinu trajno stečenog znanja usvojili usporedivši se s nacionalnim prosjekom. Učiteljima i ravnateljima poručujem da dobro motiviraju učenike jer su nacionalni ispiti važna povratna informacija svima, od učenika i roditelja do škola, preko osnivača, do našeg resornog ministarstva - ističe Filipović.

OVDJE pogledajte primjere zadataka

'Nema stresa'

U školama nam kažu kako nema stresa i kako se nisu posebno pripremali za ispite. Učiteljice razredne nastave ipak upozoravaju da je u test uključeno i gradivo koje djeca nisu još obradila.

- Nažalost, morat ću djeci reći da neka pitanja preskoče jer to gradivo jednostavno nismo radili. Primjerice, neka gradiva iz prirode i društva ili pisano množenje i dijeljenje dvoznamenkastim brojem iz matematike. To jednostavno nismo radili, do kraja školske godine još su puna tri mjeseca. Bilo bi bolje da su nacionalni ispiti u lipnju - kaže nam Nikolina Matovina-Hajduk, učiteljica savjetnica iz zagrebačke OŠ Pavleka Miškine.

Bilješka u e-Dnevniku

Zbog toga učenici neće imati rezultate kakve bi imali da su odradili cijelo gradivo, a pritom bi i učiteljice mogle ispasti odgovorne. To dovodi u pitanje i objektivnost rezultata. Slična stvar događa se i na natjecanjima iz matematike. No njezini učenici, kaže nam Nikolina Matovina-Hajduk, ne boje se ispita, čak se i vesele vidjeti kako će to izgledati. Ni roditelji nisu posebno zabrinuti. Nakon ocjenjivanja i analize, kažu iz NCVVO-a, učenička postignuća bit će upisana u e-Dnevnik kao bilješka iskazana brojem bodova i odgovarajućim postotkom. Što se tiče učenika osmog razreda, njih 40.768 pisat će nacionalne ispite iz devet predmeta od 11. ožujka.

Foto: NCVVO

VREMENIK TESTOVA

• PONEDJELJAK,4. OŽUJKA HRVATSKI JEZIK Test počinje u 9 sati, piše se u dva dijela. Prvi dio traje do 10.15 sati, drugi dio, ispit pisanja, od 10.30 do 11.30 sati.

• UTORAK, 5. OŽUJKA JEZIK NACIONALNE MANJINE (Češki, Mađarski, Srpski, Talijanski) Test počinje u 9 sati.

• SRIJEDA, 6. OŽUJKA MATEMATIKA Test počinje u 9 sati, piše se do 10.15 sati.

• PETAK, 8. OŽUJKA PRIRODA I DRUŠTVO Test počinje u 9 sati, piše se do 10 sati.

Osmaši tjedan poslije

- Što se tiče učenika osmog razreda, njih 40.768 pisat će drugu godinu za redom nacionalne ispite iz Hrvatskog jezika, Matematike, prvog stranog jezika, Biologije, Fizike, Geografije, Kemije i Povijesti. Ispiti će pisati i učenici s prilagodbom, kao što će biti i prevedeni na jezike nacionalnih manjina: češki, mađarski, srpski i talijanski jezik - kaže Vinko Filipović.