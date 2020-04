U zadnja 24 sata u Hrvatskoj 31 novooboljelih od korone

"U proteklom 24-satnom razdoblju imamo 31 novog dijagnosticiranog bolesnika s Covidom-19, što daje ukupan broj od 1982 bolesnika”, rekla je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera.

Od novooboljelih u Splitsko-dalmatinskoj županiji ih je 25, u Varaždinskoj tri, Osječko-baranjskoj jedna i Krapinsko-zagorskoj županiji jedna osoba.

POGLEDAJTE VIDEO

UŽIVO U Hrvatskoj raste broj oboljelih od korone Objavljuje 24sata u Četvrtak, 23. travnja 2020.

Dvije osoba su umrle u splitskoj bolnici, pa je broj ukupno umrlih u Hrvatskoj 50.

Testirano je ukupno 28.853 osoba, među kojima njih 1231 u protekla 24 sata. Prosječna dob oboljelih je 51,12 godina.

Hospitalizirano je njih 321, na izvanbolničkom liječenju je 727, a na respiratoru 19 bolesnika.

Od početka epidemije u Hrvatskoj imamo ukupno 883 izlječenih osoba.

U samizolaciji je 13.390 osoba, 280 manje nego jučer.

Krunoslav Capak je izvijestio o stanju u domovima.

Situacija je jučer eskalirala, ali epidemiolozi su na terenu, uzeli su briseve svih štićenika - kazao je Krunoslav Capak o domu u Koprivnici.

- Što se tiče nalaza inspekcija vezano uz situaciju u domu u Vukovarskoj, o tome ne mogu govoriti. Strpite se dok nalaz bude završen, javno objavljen ili da postavite to pitanje ministru Berošu - kazao je.

Što se tiče Dicma, to je mali obiteljski dom. U taj dom je primljena jedna osoba koja je bila primljena kao hitan prijem. Ispostavilo se da je pozitivna. I tu je eskaliralo".

"U ovom trenu ne možemo znati da li će se netko bez simptoma ušetati u bilo koju instituciju. Jako je teško držati tu bolest pod kontrolom. Donijeli smo mjere, i nadamo se da ćemo zadržati taj jedan koridor, mjerama pokušavamo spriječiti ulazak, ali rizik nikad ne može biti nula. Ne bi donosio sad ocjenu je li napravljena neka greška. Dok ne dobijemo izvještaj. Najbitnije je da se stvari stave pod kontrolu i da se štićenici zaštite i zbrinu i da se ne dogodi da bolest ne uđe u druge dijelove doma", rekao je Capak.

Alemka Markotić se osvrnula na epidemiološku situaciju u Hrvatskoj.

"Kao što znamo situacija je jako dobra, to ne ocijenjujemo samo mi tako nego i druge zemlje. To nije razlog za slavlje, znamo jasno, svi ističu koji su svjesni situacije, da ne možemo računati da smo riješili situaciju. Dobra situacija je omogućila da se počne razmišljati i ostvarivati popuštanje mjera. To ne znači da se trebamo opustiti. Sve one poruke koje smo do sada slali, slat ćemo i dalje. Situacija nije dobra zato što je netko osmislio mjere, nego zato što smo svi zajedno, uključujući građane, shvatili ozbiljnost i pridržavali se toga. I dalje moramo tako. Sve mjere koje olakšavaju život i rad nisu otvorene zato da bismo pokvarili situaciju i vratili se na početak i produžili sve to skupa. Trebat će se striktno držati mjera, sve rizične skupine, stariji sugrađani, i dalje vrijedi - ostanite doma."