'Nadam se da su mi našli brata na Ovčari. Četnici su ga odveli, a susjed je sve priznao i opisao'

Nakon samo dva dana pretraživanja i kopanja terena na novoj/staroj lokaciji potencijalne masovne grobnice na Ovčari, otkriveni su posmrtni ostaci tri muškarca iz Vukovara. Riječ je o osobama ubijenim 1991. godine, mlađe i srednje dobi, pored kojih su pronađena i puščana zrna i čahure kojima su usmrćeni. Pokopali su ih tamo gdje su ih i ubili, pa je riječ o primarnoj grobnici, i to nedaleko od Spomen doma Ovčara i zloglasnih hangara.

Priopćio je to Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja, koji je posjetio lokaciju nove grobnice. Zanimljivo je da se novootkrivena grobnica nalazi samo stotinjak metara od mjesta na kojem su 2019. godine već kopali u potrazi za tim istim ubijenim ljudima, ali tad očigledno nisu išli dovoljno daleko iako su postojale dojave da su upravo na tom potezu ubijena tri Vukovarca čija su imena također poznata.

- Napominjemo kako su do sada provjerene sve zaprimljene informacije i saznanja vezana za ovo područje te pretražene sve sumnjive lokacije i puno šire područje oko njih, a nakon ovog najnovijeg pronalaska posmrtnih ostataka nastavlja se detaljno pretraživanje ove i drugih lokacija - rekao je Medved.

Kad je čula da su na Ovčari otkriveni novi posmrtni ostaci, Jasna Perak je zaplakala. "Tu bi mogao biti moj brat", pomislila je. Zadnji ga je put vidjela u rujnu 1991. godine kad je morala sa sinom pobjeći iz ratnog Vukovara.

- Živjeli smo u kući na Sajmištu. Brat Damir Kovačić imao je tad samo 21 godinu, ali prijavio se u obranu grada. Kad sam odlazila, sreli smo se na pola naše ulice. Bio je u uniformi. Došao je do mene, pozdravili smo se, zagrlili i izljubili. Rekao mi je da će sve biti u redu i da ću se sigurno vratiti u grad za nekoliko dana. Posljednji put sam se okrenula za njim i pogledom ga ispratila sve dok nije zamaknuo u drugu ulicu. Sliku tog našeg zadnjeg susreta pamtim cijeli život - prisjeća se Jasna najtežih dana u svojem životu.

U Vukovaru je, osim brata, ostavila supruga Matu, koji je također ubijen na Ovčari.

U progonstvu je doznala da je trudna, pa njen drugi sin nikad nije imao priliku upoznati oca. U studenom 1991. godine netko joj je javio da je brat Damir ranjen u prsa i da je zbog toga završio u vukovarskoj bolnici.

- Dan ili dva prije pada Vukovara mama i moj suprug bili su u podrumu kuće. Muž se dvoumio trebaju li ići u proboj ili se skloniti u bolnicu ili u Velepromet. Mama je rekla da ide u bolnicu kod Damira, pa je i muž pošao s njom. Tamo su odlučili poći u proboj s Damirom, kojeg su planirali staviti na nosila i krenuti kroz kukuruzni put. Ubrzo su shvatili da proboj više nije moguć jer je posljednja kolona iz grada krenula večer prije. Ostali su u bolnici i četnici su ih razdvojili kad su ušli u bolnicu - kaže nam Jasna, koja sve ove godine živi u Karlovcu jer joj je u Vukovaru vrlo teško biti.

Njezina majka uspjela je spasiti se iz ratnog Vukovara jer su je poslali s ostalim ženama, preko Srbije i BiH, u Hrvatsku, no za muža i brata nije znala ništa.

- Čuli smo za suđenje ratnim zločincima s Ovčare u Beogradu. Tamo je jedan od optuženika rekao da je mog brata na Ovčari zlostavljao i ubio naš susjed iz ulice, koji je bio u četnicima. Čak je i rekao točno mjesto na kojem je ubijen. Tog su susjeda potom uhitili i ispitali. Prvo to nije htio priznati, ali je potom navodno sve priznao i točno opisao što je radio mojem bratu. Nikad nije osuđen jer je navodno postao svjedok pokajnik. Već godinama živi u Engleskoj, ima njihovo državljanstvo, naša država mu je obnovila kuću u Vukovaru, čak je i dolazio neko vrijeme. Tek kad sam to sve čula, prestala sam nadati se da ću brata naći živog. Mama je od očaja urlikala i plakala. Onda je otkrivena velika grobnica na Ovčari s 200 tijela i ondje sam pronašla supruga, kojeg sam pokopala 1999. godine. Majka je umrla 2015. od tuge za Damirom - prisjeća se još Jasna te dodaje kako joj je mama uvijek govorila da je Damira ubio susjed jer su se njih dvojica dobro poznavali, a on je oduvijek otvoreno "srbovao".

- Iz naše ulice ima još nestalih koji su ubijeni na Ovčari, primjerice Damjan Samardžić i njegov posinak Zorislav Gašpar, a i njih je taj susjed iz ulice dobro poznavao - dodaje Jasna, koja sve ove godine dolazi u svoj Vukovar i nada se vijestima o bratu.

- Pronađene kosti sad su na DNK analizi u Zagrebu. Iskreno se nadam da će jedan od njih biti moj brat, da konačno mogu mami ispuniti najveću želju, da pored nje pokopam njenog sina. Nakon 34 godine iščekivanja i ja ću naći svoj mir. Žalosno je što se mi koji tražimo nestale radujemo vijesti da je naš najmiliji nađen mrtav, ubijen, zlostavljan, ali to je naš križ za cijeli život - kaže Jasna, koja se nada da će konačno imati i mjesto za koje će moći reći da je bratov grob i na njemu zapaliti svijeću.

Ministar Medved rekao je kako su ekshumirane posmrtne ostatke triju osoba s Ovčare prevezli na Zavod za sudsku medicinu, gdje će obaviti detaljan pregled i DNK analizu kako bi utvrdili o kojim je osobama riječ. Istaknuo je i kako i dalje traje prekopavanje deponija otpada Petrovačka dola, na kojem su do sada pronašli posmrtne ostatke 35 ljudi.

Još tragaju za 445 ljudi iz Vukovarsko-srijemske županije, od čega su 332 iz Vukovara.