Nadana Vidoševića osudili su za izvlačenje milijuna, a sad mu je stigla i ovrha Zagrebparkinga!

Nadan Vidošević (63), bivši šef Hrvatske gospodarske komore (HGK), u zagrebačkom zatvoru Remetinec završio je u prosincu 2021. nakon što je na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno osuđen na osam godina zatvora zbog izvlačenje milijuna iz HGK-a. Prema presudi, Vidošević će morati isplatiti 35,4 milijuna kuna HGK-u.

Uz to, morat će vratiti i novce Krašu, a državi mora vratiti određene umjetnine.

- Ne postoji niti jedan materijalni dokaz za ono za što me se tereti, a svi personalni dokazi oboreni su materijalnim dokazima. Prvi put obranu sam iznio 13. studenoga 2013. Obrana je bila duga i cjelovita, a nakon toga sam još dva puta iznosio obranu. One su bile konzistentne unatoč proteku od osam godina. S druge strane često su se mijenjali iskazi svjedoka kako bi se došlo do osuđujuće presude - rekao je krajem studenog Vidošević iz zatvora. Javio se putem videopoziva.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Dodao je kako je Upravni sud ukinuo porezno rješenje kojim je godinama bio na listi srama poreznih dužnika. Bivši šef Komore vidno je smršavio nakon zdravstvenih problema.

Ovrha stigla na adresu majke

Dok Vidošević čeka ishod žalbe Vrhovnom sudu u zatvoru, na zagrebačku adresu na Šestinama stigla mu je ovrha Zagrebparkinga.

Službeno pismo neuspjelo su mu pokušavali uručiti na adresu velebne vile na Prekrižju koja je uknjižena na njegovu majku Mariju Tudor Vidošević. Mediji su je nekoć nazivali najbogatijom hrvatskom umirovljenicom.

Zagrebparking poslao mu je ovrhu zbog neplaćanja četiri računa za parkiranje. Vidošević im je ostao dužan 26,54 eura (200 kuna), uvećano za zakonske zatezne kamate koje teku od 1. ožujka 2019.

'Ovršenik nije podmirio dospjelo potraživanje', navode.

Foto: Marko Prpic/VLM

Nadan je dobio kazne 28. veljače 2019., 31. svibnja 2019., 29. veljače 2020. i 31. svibnja 2020. godine. Tri kazne u iznosu od po 7,96 eura (60 kuna) i jedna kazna od 2,65 eura (20 kuna).

Pozvan je da dug plati u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi, zajedno s odmjerenim troškovima postupka u iznosu od 24,89 eura (187,50 kn) uvećano za zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do isplate.

Istaknut je i ovršni zahtjev, odnosno predložena ovrha općenito na imovini sukladno odredbama Ovršnog zakona.

Preparirani polarni medvjed u podrumu

Podsjetimo, Vidoševića su uhitili u studenom 2013. zbog sumnje da je ustrojio skupinu koja je preko fiktivnih poslova iz HGK izvukla oko 35 milijuna kuna. Nakon uhićenja javnost je saznala da strastveni lovac Vidošević u tajnom dijelu kuće u podrumu ima čak i prepariranog polarnog medvjeda. Javnost je bila iznenađena razmjerima njegova bogatstva.