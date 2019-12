Nađi: Poduzetnicima ne treba davati, nego im ukidati namete

Krenuli smo s poreznim rasterećenjem, no ne na način da ih se smanji, nego što više njih ukine. Jer ako se porezi samo smanjuju, dolazi do rasterećenja, ali i nadalje poduzetnik mora voditi brigu o svakom od tih poreza. A kada se ukinu, te brige nema. Ukinuli smo prirez, komunalnu naknadu za hotele, kampove i apartmanska naselja, plaćanje komunalnog doprinosa prilikom investicija za gotovo sve industrije, izuzev, primjerice, trgovine ili logistike. Poduzetnici koji su oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa, ujedno su u prvoj godini poslovanja oslobođeni i komunalne naknade. Ukinuli smo i naknade za taxi dozvole. Ukinuli smo i komunalni doprinos za izgradnju više stambenih objekata, dok smo kod gradnje kuća ili objekata do tri stana smanjili komunalni doprinos za 80 do 90 posto. Što znači da je to od nula do osam kuna po kubnom metru komunalnog doprinosa, dok se u ostatku zemlje to kreće od 50 do 100 i više kuna po kubičnome metru, pobrojao je za PoslovniFM pogodnosti za poduzetnike u svom gradu Davor Nađi, gradonačelnik Svete Nedelje.

Kaže kako sve aktivnosti njegovog ureda idu za poboljšanjem uvjeta poslovanja i života, ali da Grad nije osjetio veće gubitke bez obzira na ukidanja i smanjivanja davanja za poduzetnike.

Odlučili su i da neće imati potpore za poduzetnike već su im ukidanjem ili smanjenjem nameta dali ono što žele, da im se prestane uzimati, a ne da im se daje.

- Što se tiče financijskih potpora, mi nismo tipičan slučaj u Hrvatskoj. Mnogi gradovi idu metodom raspisivanja natječaja za dodjelu potpora, mi to nemamo. Mi od potpora imamo financiranje dijela kamatne stope na kredite. Imamo program koji provodimo zajedno sa županijom i ministarstvom, gdje ministarstvo sufinancira 2 postotna boda, isto toliko županija, a Grad Sveta Nedelja također do dva postotna poena. Zašto smo odabrali taj pristup? Jer smo mišljenja da nije dobro da lokalna samouprava određuje koja poduzetnička inicijativa ima komercijalni tržišni potencijal, a koja nema. To je stvar opstanka na tržištu, ono što mi trebamo jest pojednostaviti procese, maknuti porezne namete i subvencioniranje kamatne stope, zato jer su kamate na poduzetničke kredite, primjerice, u Njemačkoj znatno niže nego kod nas. Nije fer da naši poduzetnici gube na konkurentnosti zato što naša država ima lošije upravljanje nego Njemačka i da zbog toga plaćaju sistemski rizik koji je puno veći. Subvencioniramo da bismo izjednačili prava igre - objasnio je.

Nada se razviti i turizam u Svetoj Nedelji.

- Što se turizma tiče u kontinentalnoj Hrvatskoj generalno, a samim time i u Svetoj Nedelji, čekaju nas dobra vremena, pogotovo s obzirom na to da mi u Svetoj Nedelji nemamo klasični turizam, nemamo sunce i more, ali ono što imamo čini da nam dolaze turisti, fanovi koji dolaze u turističke obilaske. Imamo situaciju da imamo zdravstveni turizam, imamo nekolicinu klinika koje su jedinstvene, ne samo u Hrvatskoj nego u dijelu Europe s vrhunskom tehnologijom - pun je optimizma Nađi, koji je uz već spomenuto ukidanje komunalnih naknada, paušalni porez za male iznajmljivače sveo na zakonski minimum od 150 kuna po krevetu.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: