Nađi: Problem je to što Turudić uopće ne vidi u čemu je problem

Uoči najavljenog glasanja za novog glavnog državnog odvjetnika u srijedu i dalje pljušte oporbene reakcije na druženja kandidata Ivana Turudića s osuđenicima i optuženicima, uz zahtjev da se umjesto o tome glasa o raspuštanju Hrvatskog sabora i ide na izbore.

Davor Nađi (Fokus) kazao je da je jasno da Turudić pred saborskim Odborom nije govorio istinu.

- Zbog ovog slučaja, ali i brojnih drugih, Fokus predlaže da se naprave izmjene Kaznenog zakona da se prije davanja iskaza pred Saborom i njegovim tijelima polaže zakletva, a da davanje lažnog iskaza bude kazneno djelo - najavio je.

Premijera je pozvao da odustane od Turudića i od lex AP te da se u Kazneni zakon uvrsti laganje pred Saborom, saborskim povjerenstvom i saborskim odborima kao kazneno djelo kako bi u budućnosti postojali alati za sankcioniranje takvog ponašanja. Osvrnuo se i na komentar Turudića nakon objavljivanja poruka, koji je zapitao 'u čemu je problem'.

- Problem je u tome što on ne vidi u čemu je problem. Od glavnog državnog odvjetnika se očekuje izuzetno visoka razina moralne jasnoće i da se ne dovodi u takve situacije, a građani moraju vjerovati da će posao raditi savjesno i da politika neće imati svoje prste u tome - istaknuo je Nađi.

Zaključio je da je to samo jedan u nizu napada HDZ-a na demokraciju i da postoji samo jedan način da se to promijeni, a to je da izgube na nadolazećim izborima.