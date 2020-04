Naftni stručnjak: Padovima cijena nafte ne treba se veseliti

Naftni stručnjak Igor Dekanić je u razgovoru za N1 objasnio kako se točno trguje na međunarodnim robnim burzama i što za nas znači dramatičan pad cijena nafte.

- Ovo što se dogodilo u jednom trenutku u SAD-u je ono što bi informatičari rekli jedan tržišni glitch. U jednom trenutku je nestalo potražnje i cijena je otišla u minus. Vrlo brzo se ponovno upostavilo koliko toliko redovito trgovanje. U Europi je nafta pala na 25 dolara po barelu, dakle uspostavilo se trgovanje. Ova kriza će dovesti do oscilacije cijena nafte i energije - kazao je Dekanić.

- Dramatični padovi cijena nafte izazivaju pad cijena i ostalih energenata. Pad cijena energenata je zapravo funkcija buduće očekivanje potražnje. To znači zapravo da svijet očekuje da će biti kriza i da neće biti razvoja. To je osnovni pokazatelj. Energija je, ja bih rekao, osnovni pokazatelj gospodarskog zdravlja svjetske ekonomije. Ako ona jako oscilira ili je jeftina, stanje nije dobro. Kod nas je 2/3 ove cijene na benzinskim crpkama ipak državni prihod. Prema tome, manja potražnja, manje cijene, manji prihod državnog proračuna i države imaju manje sredstava za spašavanje gospodarstva koje su na izdisaju. Zato se ne bismo trebali previše veseliti. Pogotovo zato jer oni koji to jedino mogu iskoristiti, a to su privatni vozači i vlasnici transportnih tvrtki ne mogu to iskoristiti jer ta privreda i ta trgovina ne radi - pojasnio je naftni stručnjak za N1.

Kako piše Business insider, zbog korona virusa posljednjih mjeseci pala je potražnja nafte. Zračni promet je drastično pao, kao i potrošnja goriva u cestovnom prometu. Čak ni mjere OPEC-a (Organizacije zemalja izvoznica nafte) koji je značajno srezao proizvodnju nafte nisu zaustavile dramatičan pad cijena. Zbog smanjene potražnje, skladišta se približavaju gornjim razinama popunjenosti. Cijena pada jer se trgovci naftom pokušavaju 'riješiti' novih količina jer im postaje preskupo skladištiti je.

