Nagla promjena, stiže oluja! Upalili su upozorenje za cijelu zemlju, jedna regija u crvenom

U većini države za danas stručnjaci najavljuju djelomice sunčano i nestabilno vrijeme. Od sredine dana mjestimice jači razvoj oblaka uz izraženije pljuskove i grmljavinu. Najveća vjerojatnost za grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim i olujnim vjetrom je na sjevernom Jadranu te i u središnjim predjelima. U Dalmaciji će se zadržati sunčano. Zapuhat će umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, a na Jadranu i jugo. Najviša temperatura zraka od 29 do 34, u unutrašnjosti Dalmacije do 36 °C, javlja DHMZ.

A kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja i vrlo nestabilno, prognoziraju meteorolozi. Mjestimice kiša, moguće i obilnija, osobito na zapadu. Ponegdje i jače izraženi pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je vrlo vjerojatno i grmljavinsko nevrijeme. Povremeno umjeren jugozapadnjak, u središnjim i istočnim predjelima uz nestabilnosti će okrenuti na prolazno jak do olujan sjeverozapadnjak. Na Jadranu umjereno jugo i jugozapadni vjetar, uz nevere ponegdje i olujan. Najniža temperatura zraka od 18 do 21, a na Jadranu od 20 do 25 °C. Najviša uglavnom između 25 i 30, a na obali i otocima 28 i 32 °C.

Upalio se meteoalarm za cijelu zemlju

Većina Hrvatske je pod žutim upozorenjem zbog olujnog nevremena. Za riječku regiju upaljeno je crveno upozorenje.

I iz Civilne zaštite su objavili upozorenje:

Stupanj pripravnosti za riječku regiju: Crveno

Za Rijeku i okolicu danas najavljuju grmljavinsko nevrijeme uz olujan, moguće na udare i orkanski vjetar i tuču, osobito u Istri.

Najjači udari vjetra > 65 km/h;

Vjerojatnost grmljavine > 80 %

Iz DHMZ-a mole da poduzmete mjere samozaštite i djelujete prema savjetima danim od strane nadležnih tijela. Rasprostranjene i izražene oluje su vjerojatne pri čemu postoji opasnost za život od munja, tuče, bujičnih poplava i olujnog vjetra. Treba očekivati prekide u prometu te prekide u opskrbi energijom. Također je moguć značajniji prekid uobičajenih ruta prometovanja. Izbjegavajte putovanja koja nisu od iznimne važnosti.

Pogledajte stanje po regijama za nedjelju i ponedjeljak: