'Nagrada za moj logotip dokaz je da je to što radim dobro'

Iako projekte poput izrade logotipa za hrvatsko predsjedanje EU-om u principu odrađuju velike kreativne agencije, Hrvatska je za svojih šest mjeseci predsjedanja Vijećem EU 2020. godine izabrala rad studentice Ive Primorac, koja nam je odgovorila kako je nastalo njeno rješenje i kako se nosi sa novom slavom.

1. Kako se nosite sa ‘medijskom slavom’ i činjenicom da će vaš rad biti zapažen u svakoj zemlji EU?

Velika mi je čast da će upravo moj rad, koji je nastao pod vodstvom mojih mentora, biti viđen na europskoj razini budući da je u dizajn vizualnog identiteta utrošeno mnogo sati promišljanja i rada. Sretna sam i jer je nakon godinu i pol rada na ovom projektu vizualni identitet napokon izašao iz tajnosti i što ga možemo s ponosom pokazivati, a tek tijekom prvih 6 mjeseci 2020. godine će on u svojim primjenama uistinu zaživjeti.

2. Jeste li oduvijek crtali te kada ste zapravo prvi put u sebi otkrila talent?

Još od malih nogu se kreativno izražavam ne samo crtanjem već i na ostale načine poput kolažiranja koje sam otkrila kao mala izrezujući dijelove kataloga namještaja i odjeće, novina i ostalih tiskanih medija koji su se mogli naći doma. Teško je odrediti kada sam prvi put otkrila talent, ali nekakvo uviđanje da je to što radim dobro sam stekla još u osnovnoj školi kada su moje radove slali na izložbe u Muzej Mimara.

3. Kako vam je pobjedničko rješenje uopće palo napamet, jeste li imali već u sebi neku ideju, razmišljali o tome...? Zapravo, što je najviše utjecalo na to da logotip izgleda kako izgleda?

Projekt dizajna vizualnog identiteta Hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije 2020. godine bio je zadatak na 2. godini preddiplomskog studija Studija dizajna te je samim predstavljanjem zadatka započeo proces promišljanja nacionalnog i europskog identiteta te kako to dvoje povezati u jednu smislenu cjelinu. Glavna ideja bila mi je odabrati motiv nacionalnog identiteta koji je općenit i ne veže se uz neko određeno područje, već predstavlja hrvatski identitet u cjelini. Kao osnovna misao vodilja i nadahnuće, bili su kvadratići preuzeti iz hrvatske šahovnice. Rješenje smo nazvali “Tipografska šahovnica” budući da je logotip tipografsko rješenje sačinjen od slova i brojki čiji međusobni položaj asocira na šahovnicu, a kompozicijski kroz kratice EU i HR te godinu 2020. prenosi ideju povezanosti Hrvatske i Europske unije. Sve je i dodatno naglašeno bojama pri čemu plava simbolizira Europsku uniju, a crvena Hrvatsku.

4. Gdje ste odrasli, koja ste bila na listi za upis na Studij dizajna? Zašto baš taj fakultet?

Odrasla sam u Zagrebu te sam pri upisu na Studij dizajna bila među prvih pet kandidata na listi. Oduvijek sam se voljela kreativno izražavati, ali sam također htjela steći mogućnost da tu kreativnost mogu pretočiti u nešto što će biti i funkcionalno za što je baš dizajn savršeno područje te sam zbog toga odabrala Studij dizajna koji nudi širok spektar dizajnerskih područja kao što su dizajn vizualnih komunikacija, tipografija, industrijski dizajn, fotografija itd.

5. Što za vas znači ova nagrada? Što kod kuće kažu, jesu li ponosni?

Nagrada na ovom natječaju mi je dokaz da sam dobro odabrala struku kojom se bavim i kojom ću se i u budućnosti baviti, ali i potvrda da je to što radim dobro s obzirom na to da je dizajn vizualnog identiteta predsjedanja odabran od strane međunarodnog žirija. Kod kuće su isto svi ponosni i sretni, a s obzirom na to da su mi podrška tijekom cijelog mog obrazovanja imaju potpuno pravo osjećati se i djelomično zaslužnima za ovaj uspjeh.

6. Koji su vam hobiji?

Uz dizajn bavim se i plesom koji sam zadnjih godinu dana stavila na pauzu kako bih se mogla posvetiti radu na ovom projektu jer je ipak to nešto što ću i ubuduće raditi. Osim plesa povremeno volim sjesti za klavir i tako se na trenutak odmaknuti od svega, a fotografija mi je također jedna od aktivnosti kojom se volim baviti u slobodno vrijeme.

