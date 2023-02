Nagrađivani policajac iz Osijeka ukrao je novac iz novčanika koji mu je u postaju donio nalaznik

Viši policijski narednik i nagrađivani policajac iz Osijeka G. V. (49) nepravomoćno je osuđen na godinu i pol zatvora, nakon što je iz pronađenog novčanika ukrao 2000 kuna koje nije želio vratiti vlasnici, a koji mu je prethodno u postaju donio pošteni nalaznik Borislav.

Krađa se, prema presudi, dogodila u srpnju 2021., kad je G. V. nakon Borislavove predaje novčanika u kojem je uz osobne dokumente bio i spomenut iznos, napravio zapisnik o pronalasku u kojem je lažno napisao kako u novčaniku nije bilo novca, kao i to da je nalaznik nepoznat i da želi ostati anoniman.

Kako se dalje opisuje u presudi, prevarantu je planove pokvarila i sama vlasnica novčanika Viktorija, koju je uspio potkupiti za 1000 kuna.

- Kad je Viktorija preuzela novčanik te od njega zatražila i novac, ponudio joj je novčani iznos od 1000 kuna kao obeštećenje, tražeći istodobno da ga ne prijavljuje, na što je Viktorija i pristala, nakon čega joj je par dana kasnije kovertu s tisuću kuna ubacio u poštanski sandučić u Osijeku - navodi se u presudi, prenosi Danica.hr.

Pristao je, kaže, platiti Viktoriji 1000 kuna jer je došla k njemu sa sinom i bila neugodna, plakala, prijetila da će mu napraviti pakao od života i da će ostati bez posla.

Ipak, nalaznik Borislav odlučio je svjedočiti u korist vlasnice Viktorije, s kojom je stupila u kontakt njegova supruga, nakon što joj je Borislav rekao kako na policiji nije dobio nikakvu potvrdu o predaji novčanika.

- Policajac je bio vidno nervozan, tvrdio je da nije uzeo novac, da je pred penzijom, da je samohrani roditelj, te predložio da oni to riješe tako da mi vrati tisuću kuna. Poslije me zvao i nagovarao da policajcima kažem da sam se zabunila i da sam novac pronašla na drugom mjestu. Kasnije je poslao kovertu u kojoj je bilo 10000 kuna. Nazvala sam čovjeka koji je pronašao moj novčanik i on je bio spreman svjedočiti što se dogodilo te mi je rekao da nije dobio nikakvu potvrdu da je predao novčanik - svjedočila je Viktorija.

G. V. od 18 mjeseci zatvora mora odslužiti 9 mjeseci kazne, dok je ostatak uvjetna osuda. Radi se naime o hrvatskom branitelju i nagrađivanom policajcu koji je u listopadu 2015. zajedno s kolegom skočio u ledenu Dravu te spasio suicidalnog 62-godišnjaka od sigurne smrti, prenosi Danica.hr.

Ta činjenica, kao i to što je maloljetni dragovoljac Domovinskog rata i samohrani roditelj i dosad neosuđivan, sud je uzeo za olakotne okolnosti, dok mu je otegotna okolnost bila to što je kao predstavnik institucije RH poljuljao povjerenje građana u istu.

Najčitaniji članci