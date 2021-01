Gotovo da nema dimnjaka na području Petrinje i okolice koji nije oštećen i uništen. Situaciju će pogoršati i najavljeno hladno i loše vrijeme.

- Uslijed potresanja i statike koja više nije sigurna, kako na objektima tako i na dimnjacima, opasnosti su višestruke. Od mogućnosti gušenja do koje može doći uslijed poroznosti dimnjaka, pogotovo oni koji su starije gradnje do požara koji mogu dodatno ugroziti stanovnike i prilikom čega može doći do ljudskih žrtava - rekao je Hrvoje Ostović, zapovjednik Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Petrinja za RTL Danas.

Tijekom saniranja nailaze i na opasnosti još iz Domovinskog rata.

- Nažalost kroz aktivnosti, a bilo je gotovo 2500 intervencija koje su vatrogasci odradili na terenu, uz sve ostale zadaće s ciljem pomaganja građanima Petrinje, u dva slučaja smo usred saniranja krovova i dimnjaka zatekli i minsko eksplozivna sredstva. Apeliramo da građani predaju takva sredstva ukoliko ih imaju, bez sankcija se mogu predati nadležnoj policijskoj upravi, ali i da nam prilikom sanacije daju informaciju o tome kako ne bi došlo do ozljede vatrogasaca - rekao je.

Na terenu su uz vatrogasce i statičari kojima potresi, srećom, ne stvaraju veće probleme.

- Povratne informacije s terena govore da taj naknadni potres nekako nije pogoršao situaciju. Nešto prijava ima, reagirali smo. Pukotine su se nešto proširile, ali ne značajnije. Znači, kuće koje su označene zelenom i dalje su u zelenom, one koje su označene crvenom - nisu zabilježene neke veće situacije da je stabilnost dalje narušena. Mi radimo svojim tempom i dalje po prijavama . rekao je statičar Domagoj Buđarnija.

- Moram priznati da je pritisak na nas na terenu vrlo velik, pogotovo u smislu dobivanja tih crvenih naljepnica, a htio bi naglasit da smo svi ovdje kolege statičari volonteri, da smo se odazvali na svoj poziv moralno i da svoj posao odrađujemo sukladno našoj metodologiji, znanju, stručnosti i objektivnosti. Stoga apeliram građane da ne stvaraju dodatno opterećenje kolegama na terenu jer ćemo odradit svoj posao stručno i nitko neće biti zakinut za naše mišljenje i nećemo nikoga oštetit. I zahvalio bi se još jedanput svim kolegama na terenu i pozivam ostale kolege koji se još možda nisu pridružili da se pridruže da završimo taj posao što prije - poručio je Buđarnija.