<p>U Zagrebu je danas 363 novooboljelih. Već se neko vrijeme spominju nove mjere, među njima i masovno testiranje. Kako <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3926578/rtl-nesluzbeno-doznaje-najavljena-masovna-testiranja-zagrepcana-brzim-testovima-za-sve-besplatna-3926578/" target="_blank">RTL</a> neslužbeno doznaje najavljena su masovna testiranja Zagrepčana brzim testovima - za sve besplatna. </p><p>Antonija Balenović, ravnateljica Doma zdravlja Zagreb- Centar o tome je govorila za RTL Danas. </p><p>"Do mene nije došla takva odluka kriznog Stožera grada Zagreba, a ako ta odluka bude donesena to zahtijeva jednu ozbiljnu logističku pripremu, jer se radi o većem broju testova i lokacija. Ako dođe do takve odluke sve treba biti spremno da se brzo identificiraju pozitivni pacijenti", objasnila je.</p><p>"Poznato je da su antigenski testovi najučinkovitiji za građane koji imaju simptome, ali isto tako su djelotvorni i na onima koji ih nemaju. Kada se radi o masovnom testiranju poanta je da se što prije identificiraju oni koji su pozitivni i tako da se tako spriječi zaraza", rekla je Balenović. </p><p>Ako dođe za provođenja takvog masovnog testiranja pazit će se da to ne budu masovna okupljanja za testiranje, tako da će trebati osigurati lokacije kao što je zagrebački Velesajam, mogućnost drive-ina kako se ne bi stvarale gužve.</p><p>Antonija Balenović je još jednom naglasila da tu odluku još nemaju tako da kad bude donesena i ako bude donesena od strane gradonačelnika i kriznog stožera bit će poznate sve činjenice.</p>