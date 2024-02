Najavljene nove zrakoplovne linije za Dubrovnik. Spominju se London, Dublin, Beč i SAD

Ističe to direktor TZ Dubrovačko-neretvanske županije Julijo Srgota.

"Na 'krilima' uspješne 2023., u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i u 2024. očekujemo nastavak pozitivnih turističkih trendova, u čemu smo ipak i umjereno optimistični, najviše zbog geopolitičkih i ekonomskih neizvjesnosti, koje brinu i druge u turizmu i šire. No, mi smo kvalitetna turistička destinacija, poznata u svijetu zbog Dubrovnika, i drugih mjesta, poput Korčule, Cavtata i cijelih Konavala, Pelješca, Mljeta i drugih, koje redovito i svjetski mediji i turističke organizacije proglašavaju najljupkijim za odmore, naj za vjenčanja, ekskluzivnim i sličnim atributima", kaže u razgovoru za Hinu Srgota.

Uz bogatu ponudu visokokategoriziranih hotela, agroturizama, enogastronomije, biciklističkih staza, konjičkih puteva i drugim atrakcijama, sadržajima i manifestacijama oslonjenih i na bogatu kulturno-povijesnu baštinu, u cijeloj županiji se već razvija cjelogodišnji turizam i primjetno je povećanje dolazaka i u pred i posezoni, što u županijskoj TZ (Turistička zajednica) očekuju i u 2024.

Tako bi se premašilo brojke iz 2023., kada je tu županiju posjetilo 18 posto više turista nego 2022. ili 2,1 milijun, od čega stranih 2 milijuna ili 19,1 posto više. Noćenja je bilo 7,3 posto više ili 8,6 milijuna, od čega stranih 7,9 milijuna ili 7,6 posto više.

Pojačavanje promocije na svim tržištima i aktivnosti u županiji

S ciljem privlačenja posjetitelja u županiju u 2024., županijska TZ pojačava promotivne i druge aktivnosti, poput suradnje s domaćim i stranim partnerima iz gotovo cijelog svijeta, uz plan da se samostalno i s partnerima nastupi na preko 20 sajmova, specijalnih prezentacija i radionica u 17 zemalja.

Također je u planu pokriti tj. podržati preko 45 raznih manifestacija u županiji kojima se obogaćuje ponuda, od zabavnih, kulturnih, sportskih i enogastronomskih.

Svjesni su i nove, aktivnije uloge TZ-ova u upravljanju turizmom u lokalnim sredinama prema novom Zakonu o turizmu te sve nastoje raditi u održivom i smjeru destinacijske menadžment organizacije u suradnji sa svim dionicima, koju Srgota ocjenjuje dobrom i sa hotelijerima, ugostiteljima i ostalim turističkim subjektima, ali i iz drugih sektora, primjerice sa dubrovačkom zračnom lukom Ruđer Bošković.

Najave dobre i za avio linije, ali "pažljivo s cijenama"

Nakon velikih turističkih sajmova krajem 2023. i početkom 2024. , Srgota iznosi da je zanimanje za dubrovačko područje veliko, te da će biti i novih avio linija u odnosu na 2023., pri čemu mnogi touroperatori i avio prijevoznici najavljuju povećanje rotacija i broja sjedala, ali i dobar buking.

Za turističku potražnju u SAD-u i na britanskom tržištu, koje je za tu najjužniju hrvatsku županiju godinama broj jedan po posjećenosti, a tako je bilo i u 2023., kaže da je trenutno dobra i vjeruje da ekonomske nestabilnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu neće značajno utjecati na dolaske turista s tog tržišta.

"Britanci su odani gosti i nedavni sajmovi kažu da se neće odreći odmora unatoč recesiji. Iako je 2024. već dijelom definirana, u svemu će biti važna i naša cjenovna politika u čemu trebamo biti pažljivi, jer nismo sami. Svako osjetno povećanje mora biti popraćeno rastom kvalitete u svim segmentima turističke ponude, dakle vrijednost za novac će odrediti sezonu 2024. Kvalitetni smo, imamo predivnu obalu, more, enogastronomiju, kulturnu i prirodnu baštinu, te druge prednosti, ali i naša konkurencija na Mediteranu, posebice Španjolska i Grčka se također snažno pripremaju i promoviraju, a znamo da i puno nude", poručuje Srgota.

Napominje i da su puno radili s partnerima u destinaciji te sa touroperatorima i avio prijevoznicima kako bi u 2024. bilo više avio linija prema dubrovačkoj zračnoj luci, te osim iz Europe vjeruje da će se ostvariti i više tzv. overseas ili letova iz dalekih destinacija nego lani. Vesele ih kaže najave i za zimu 2024/2025, kada se otvaraju nove linije Ryanaira prema Londonu, Dublinu i Beču kojih do sada nije bilo, odnosno zimi su prema Europi imali samo liniju nacionalnog prijevoznika Croatia Airlinesa sa Frankfurtom.

I iz SAD-a se očekuje više sjedala na izravnim letovima ove godine već od svibnja, četiri puta tjedno, kojima će doći i više njihovih turista, čime se nastavlja i tradicija jer je Dubrovnik sa SAD-om direktne letove imao već od 1970-ih.

Osim izravnim letovima, Amerikanci u tu županiju dolaze i drugim letovima preko Europe, te je to tržište na stabilnom četvrtom mjestu po broju noćenja, iza prvog UK, pa Njemačke i domaćeg, hrvatskog, a za Amerikance Srgota napominje i da najviše odsjedaju u Dubrovniku, kao i da jako vole Korčulu i Cavtat.

"S obzirom na to koliko je samo ove zime u županiji otvorenih hotela, od Korčule, preko Dubrovnika do Pelješca, te uz agroturizme, posebice u Konavlima, dobro će doći više zimskih avio linija kojima će se puniti smještajni kapaciteti i ostali turistički sadržaji. Mislim da je sazrelo vrijeme i da su svi dionici u turizmu svjesni kako cjelogodišnji turizam može bolje definirati smjer kojim idemo, a to su autentičnost i održivost", smatra Srgota.

Veliki jubilej 120 godina turizma u Orebiću, u Cavtatu nova riva i jačanje ponude u svim destinacijama

Prvi Dubrovnik po noćenjima u županiji, lani ih je imao 4 milijuna ili 9 posto više nego u 2022., slijedi drugi Orebić na Pelješcu, s lanjskih 950 tisuća noćenja ili 2 posto više nego 2022., što pokazuje važnost tog mjesta za turizam županije koje prepoznaju i investitori.

"Orebić je kao i cijeli Pelješac s mostom dobio novi zamah turizma, postaje i sve kvalitetnija destinacija uz već poznate prednosti s više od 2.600 sunčanih sati godišnje do iznimno dobrih uvjeta za sportove na moru koje nudi Viganj, kao i nezaobilaznih vinogorja Dingača i Postupa. Orebić ove godine obilježava veliki jubilej 120 godina turizma, u spomen na 1904., kada je osnovano Društvo za poljepšavanje i unapređivanje, dodaje Srgota uz najavu da će glavna proslava vjerojatno biti krajem ljetne sezone.

Važnim ističe i promjene u Cavtatu, gdje nakon godinu i pol završavaju radovi na rivi, nadaju se do Uskrsa, te će se tada osim vrhunskih uvjeta koje će imati jahte i ostala plovila, značajno uljepšati i njegova vizura te će Cavtat ove sezone i više "zasjati".

"U županijskoj TZ do lipnja pripremamo izdati i nautički katalog naše županije kao posebnu brošuru s detaljima o marinama, privezištima, uvalama, gastronomijom i drugim važnim informacijama za nautičare, kojih također sve više dolazi u naš akvatorij. Kapaciteti velikih ACI, drugih marina, luka, lučica i privezišta su u sezoni uvijek gotovo puni te nam je cilj brošurom ne samo približiti ponudu za one koji su na odmoru u destinaciji već dodatno potaknuti interes na dolaske u mjesecima manjeg pritiska na destinaciju", zaključuje Srgota.