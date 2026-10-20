VIDEO Najbogatija kanadska pokrajina odbila odcjepljenje

Stanovnici Alberte glasali su za ostanak u sastavu Kanade na prvom referendumu o odcjepljenju u povijesti te pokrajine, izvijestio je CBC News u ponedjeljak kasno navečer.

Pokretanje videa... VIDEO Alberta glasala za ostanak u sastavu Kanade, javlja CBC News | Video: Reuters

Riječ je o važnoj pobjedi za premijera Marka Carneyja, koji nastoji ujediniti zemlju usred aktualnog trgovinskog rata sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Referendum nije bio pravno obvezujući, a stanovnike se pitalo žele li ostati dijelom Kanade ili pokrenuti zakonski postupak potreban za raspisivanje obvezujućeg referenduma o odcjepljenju.

Anketari i analitičari opetovano su odbacivali mogućnost pobjede zagovornika odcjepljenja, pozivajući se na podatke koji pokazuju da je otprilike trećina stanovnika te zapadne kanadske pokrajine podržavala održavanje budućeg referenduma o njezinu izlasku iz sastava Kanade.