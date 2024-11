Najbogatiji čovjek na svijetu ulazi u Bijelu kuću kako bi iz sjene drmao cijelom Amerikom

Multimilijarder, tehnološki mogul i najbogatiji čovjek na svijetu, Elon Musk (53), čije se bogatstvo procjenjuje na više od 220 bilijuna dolara, sebe je svojedobno opisivao kao "umjerenog demokrata". No nakon što je kupio platformu X (nekadašnji Twitter) njegovi su stavovi postali znatno radikalniji, desničarski. Kao jedan od najvažnijih ljudi u Trumpovoj predsjedničkoj kampanji sad će, nakon što je Donald Trump uvjerljivo dobio izbore, Musk zauzvrat dobiti svoje mjesto u američkoj izvršnoj vlasti, odnosno, nadležnost nad novim ministarstvom naziva Ministarstvo za učinkovitost vlade. No to ne znači da će biti ministar, već će, prema njegovoj želji i dogovoru s Trumpom, kroz nadležnost nad novoosnovanim ministarstvom imati savjetničku funkciju. Dakle, neće preuzeti direktnu ulogu u izvršnoj vlasti, već će svoju moć implementirati posredništvom i postavljanjem dugogodišnjih zamjenika, inženjerskih stručnjaka, financijskih podupiratelja i ideoloških partnera u razne državne agencije.

