Najbogatiji političari u BiH, Dodik i Radončić imaju milijune

Sukladno odredbama izbornog zakona BiH svi izabrani dužnosnici dužni su SIP-u prijaviti svu imovinu koju posjeduju kao i njenu vrijednost no oni se toga tek djelomice pridržavaju pa je tako aktualni predsjedatelj Doma naroda parlamenta BiH Dragan Čović napisao tek kako posjeduje "kuću i okućnicu" ali nije naveo koliko to točno vrijedi.

Dodik je pak jasno napisao kako ima kuću u BiH koja vrijedi 150 tisuća eura, ali i vilu u Beogradu, čiju vrijednost procjenjuje na nešto manje od 870 tisuća eura. Za tu istu vilu vraća kredit "Pavlović banci" iz Bijeljine, a iznos duga kojega po toj osnovi ima je za bosanskohercegovačke prilike astronomskih 459 tisuća eura.

Taj kredit kao i kupnja vile u Beogradu bio je predmet policijske istrage zbog sumnje da je Dodik do nje došao gotovim novcem a onda to "pokrio" fiktivnim kreditom. No njegova sposobnost da vraća dug nije dvojbena jer je naveo kako je u protekloj kalendarskoj godini uspio uprihoditi čak 123 tisuće eura. Iako mu je plaća razmjerno skromna te je po toj osnovi zaradio jedva 27 tisuća eura, Dodik je sve nadonadio prihodima od izdavanja beogradske vile ali i od poljoprivrede.

Dodikovo bogatstvo, barem na papiru, može se mjeriti još samo s onim medijskog tajkuna i predsjednika Saveza za bolju budućnost (SBB) Radončića.

Radončić, koji je naveo kako živi sam, prijavio je stan u Crnoj Gori, vrijedan čak 2,1 milijuna eura. Iako to nije navedeno u izjavi, poznato je kako je skupocjenu nekretninu površine 380 četvornih metara kupio u kompleksu Porte Montenegro kod Tivta, gdje je usidrena i njegova jahta. Naveo je i kako je vlasnik trećine kuća i zemljišta u BiH i Crnoj Gori vrijednih više od 370 tisuća eura.

Radončić je istodobno naveo kako vraća kredit od čak milijun eura, podignut kod Hipotekarne banke Crne Gore, kao i da je u prošloj godini različitim osobama i organizacijama donirao više od 200 tisuća eura.

Čelnik HDZ BiH Čović potvrdio je samo kao posjeduje dio kuće i okućnice ne navodeći gdje niti koliko to točno vrijedi. Kuća u kojoj Čović živi u Mostaru ranije je bila predmetom posebne medijske pozornosti jer se nagađalo kako vrijedi milijune, no on sam nikada nije ponudio objašnjenje kako je tu kuću izgradio. Iz prijave može se vidjeti kako je prošle godine na ime plaće i honorara zaradio oko 36 tisuća eura te da vraća kredit u iznosu od 30 tisuća eura.

Sudeći po prijavi ni Čović ni članovi njegove obitelji nemaju nikakav automobil.

Čovićev najveći politički protivnik, sadašnji član Predsjedništva BiH Željko Komšić, prijavio je stan u Sarajevu, vrijedan oko 60 tisuća eura, te automobil čija je vrijednost oko 10 tisuća eura. Suvlasnik je vikendice i zemljišta nasljeđenog od roditelja te jednog apartmana, a to je procijenio na iznos od oko 70 tisuća eura.

U prošloj je godini Komšić od plaće i naknada za vojničko priznanje "Zlatni ljiljan" dobio oko 30 tisuća eura.

U dvije banke ima kreditna zaduženja u ukupnom iznosu od 60 tisuća eura.

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović, ujedno Čovićev kolega u Domu naroda parlamenta BiH, neka je vrsta srednje klase kada je riječ o imovinskom statusu političara u BiH, ali mu je zato supruga Sebija znatno boljeg imovinskog stanja. Izetbegović je prijavio suvlasništvo nad kućom i zemljištem u vrijednosti od 117 tisuća eura, dok njegova supruga, ujedno ravnateljica Kliničkog centra u Sarajevu, posjeduje nekretnine, automobil i štednju vrijedne 173 tisuće eura.