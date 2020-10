Najbolji tekstovi i prilozi iz Expressa - petkom na kioscima!

<p>Epidemija bukti državom, raste broj zaraženih, rušimo rekorde umrlih u 24 sata i legitimno je pitanje zašto se ne pokrenu mehanizmi koji jamče uspješniju bitku sa zarazom. </p><p>Temu o famoznom članku 17. piše Denis Romac i istražuje gdje nastaje problem. Jasmina Sarić Čedić piše o 60 liječnika koji su stvarali Hrvatsku medicinu i čije nas profesionalno naslijeđe te sadašnji rad štite od pogubnih posljedica pošasti Covid-19 i sloma zdravstvenog sustava u epidemiji korona virusa. </p><p>Od partijskog izopćenika Siniša Hajdaš Dončić postao je drugi čovjek SDP-a. U intervjuu našoj Snježani Krnetić objašnjava kako vidi renesansu stranke i put povratka na vlast. Objašnjavamo igru države i veledrogerija, pogled na Švedsku iz Hrvatske i epidemiju COVID-19 u dvije države te poziv na predaju Facebooka narodu, a analitičari ovih problematika su: ekonomistica Vedrana Pribičević, novinar, urednik i kolumnist Ivan Salečić, te saborska zastupnica Katarina Peović. </p><p>Expressova reporterka Bojana Mrvoš Pavić opisala je intrigantan trend. U Hrvatsku se, zbog atraktivnog posla kod poznatog inovatora Rimca, doselilo više od 100 stručnjaka. Doslovno odasvuda. Doktor pastoralne teologije i socijalne etike sa Sveučilišta u Grazu, Dalibor Milas u kolumni ističe: Gay parovi neće imati koristi od izjave pape Bergoglia. Tako je to... </p><p>Stručni tim Expressa sedam mjeseci nakon razornog potresa ušao je u mnoge kulturne ustanove u Zagrebu, gdje je situacija još alarmantna te se ne vidi svjetlo na kraju tunela. Šuta, prašina, građevinski radnici, to je trenutačna slika naših ustanova. A kako teče obnova, kako će financirati i kad će građani moći uživati u umjetnosti, sve to čitajte u našim specijalnim reportažama koje vam donosimo svaki tjedan u Expressu. Književnik Miljenko Jergović piše o nagrađivanom filmu ‘Mare’...</p>