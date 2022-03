Najcrnje Vangino proročanstvo: Nastupit će tama i glad, ljudi će umirati pred vašim očima...

Dugačak je popis proročanstava koja se godinama pripisuju najpoznatijem svjetskom proroku Nostradamusu i najcjenjenijoj proročici na Balkanu, Babi Vangi. Neke najave koje su izrekli zvuče prilično nevjerojatno, možda čak i bizarno, treće poruke kao da su kodirane i nitko ih ne može odgonetnuti. Vangamanija se ponovno aktualizirala pojavom korona virusa, ali sad i ruskom invazijom. Pojavile su se ispovijesti kako je najpoznatija proročica na ovim prostorima predvidjela zlokobnu pošast koja ubija. Neki vjeruju, mnogi raspravljaju, a treći ismijavaju. Činjenica jest da su od davnina vladari i kraljevi tražili pomoć vidovnjaka ili proroka. Od kad je svijeta ljudi su željeli znati što im nosi budućnost.

Ovo je peti dio priče o Fenomenu Vanga.

Ma, pustite Vangu, ona je vještica! Širi praznovjerje i zbunjuje stanovnike, govorili su Vangini protivnici unatoč tome što su se njezina predviđanja mahom ostvarivala. U jesen 1952. proročica je tako zbog svojih riječi upala u velike problema, a na kraju je i uhićena.

– Josif Staljin ide u podzemni svijet – rekla je. Predvidjela je kraj diktatora. Tajne službe Bugarske odmah su je uhapsile. Ali ne zadugo.

Proročanstvo se obistinilo, a ona je puštena. Ostvarenje vizije o Staljinovoj smrti nije ipak poštedjelo proročicu političkog progona. Opet su, kao što to uvijek biva, krivili glasnika.

Činjenicu da je Vanga bila rodom iz Makedonije (bivša Jugoslavija) u Bugarskoj nisu nikada zaboravili. I budući da je Bugarska imala vrlo napete odnose s Josipom Brozom Titom, bio je to dovoljan razlog da tajna služba vjeruje da je proročica bila agent zapadnog susjeda. No mnogi političari i visoki dužnosnici koji su se susretali s Vangom širili su dobar glas o Vangeliji i stajali u njezinu obranu.

Život joj je doživio golemi zaokret zahvaljujući naporima koje je poduzimala kći Todora Živkova, Ljudmila Živkova koja je imala veliki autoritet u partijskom rukovodstvu. Vanga i Ljudmila njegovale su divno prijateljstvo, a Ljudmila je uz to bila silno zainteresirana za alternativna, istočnjačka učenja pa su joj Vangini savjeti bili zlata vrijedni. Kod proročice je zato „visjela“ kad god je stigla. Nažalost, Vanga je predvidjela i smrt svoje prijateljice. Iako su se vladine službe pretrgle kako bi osigurale svaki njezin korak i spriječile nagoviješteno proročanstvo, Ljudmila je teško ozlijeđena u prometnoj nesreći 1979., a preminula je dvije godine poslije od posljedica tih ozljeda.

U skroman Vangelijin dom kročio je jednom i stariji čovjek, odjeven u sivu tuniku i hlače. Ničime nije odskakao od ostalih ljudi u redu. Vanga je stajala na svom uobičajenom mjestu s kojeg se obraćala i drugim gostima koji su je posjećivali – u kutu pokraj svjetiljke. Za sve je imala isti tretman, tko god oni bili – poznati političari ili siromasi koji su tražili malo nade kad već kruha nisu imali.

Strogim glasom izgovorila je:

- Zapamtite dobro datum 28. kolovoza.

Muškarac se pomalo zbunio, što nije bio običaj. Ipak je to bio moćni bugarski kralj Boris III. I tako je i bilo. Predvidjela je njegovu prijevremenu smrt. Kralj je preminuo točno na taj datum 1943. Nakon njegove smrti članovi kraljevske obitelji posjećivali su Vangu s istim pitanjem: Što će se dogoditi s nama, što možemo očekivati, kakva će nas sudbina pratiti nakon smrti našeg Veličanstva?

– Kraljev krevet ukrasite tamnocrvenim vrpcama – odgovorila im je Baba Vanga. Žene su bile iznenađene i pitale se kakve veze savjet o dekoraciji ima s njihovom neizvjesnom budućnosti.

– Zašto ne ružičastima ili bijelima? – upitale su.

– Crveno, samo crveno – ponovila je Vanga. Što se skrivalo iza ovog naizgled nevažnog savjeta cijela zemlja shvatila je 9. rujna godine koja je slijedila. Iznad palače u Sofiji iste jeseni podignuta je crvena zastava kao simbol socijalističke zemlje. Nakon što im je SSSR 1944. godine objavio rat, narodnim ustankom u rujnu srušena je monarhija i ustrojena vlada Domovinske fronte. Bugarska stupa u rat na strani Saveznika.

Vangelijin interes za politiku nije bio slučajan. Rođena je na području Makedonije – zemlje koja je godinama bila jabuka razdora između Turske, Grčke, Bugarske i Srbije. Njezin zavičaj doživio je dva svjetska rata u kojima su se Bugari i Srbi borili na različitim stranama. I možda, da su slušali njezine savjete, možda bi povijest bila drukčije krojena. No, bugarski kralj Boris III. riječi proročice shvatio je suviše olako, čak i kad ju je posjetio ususret Drugom svjetskom ratu.

– Ne petljajte se u taj sukob – alarmirala ga je jasno da jasnije nije mogla.

Bugarski političari nisu je željeli poslušati. Pridružili su se Hitlerovoj strani. S obzirom na vjerodostojnost kojom je ukazala na sukob kojim je počeo Drugi svjetski rat, najava trećeg sukoba svih zemalja prije nekoliko godina na noge je podignula cijeli svijet.

POGLEDAJTE VIDEO:

STIŽE TREĆI SVJETSKI RAT

– Kad opasni umovi dođu u posjed moći i razarajućeg oružja, rat postaje neminovan – prema usmenoj predaji naglašavala je proročica.

Godina je 2010., posljednji dani studenog, Južna Koreja naredila je evakuaciju stanovnika otoka Yeonpyeonga. Sljedbenici Dragog vođe ispalili su desetke granata. Južnokorejska vojska uzvratila je stanjem pripravnosti. Potom su otvorili vatru. Retorika Pjongjanga i dalje je prepoznatljivo oštra. Možda i najoštrija u posljednjih šezdesetak godina.

– Upotrijebit ćemo oružje kakvo svijet još nije vidio – zaprijetili su SAD-u ako ne prekine s vojnim vježbama koje se održavaju baš svake godine. One uvijek izazivaju tenzije na Korejskom poluotoku. Otok Yeonpyeong nalazi se na spornoj, pomorskoj granici između Sjeverne i Južne Koreje koju su proglasili Ujedinjeni narodi po završetku Korejskog rata, 1953. godine.

Sjeverna Koreja tu granicu nikada nije priznala. Ipak, 2010. situacija je bila na rubu eskalacije – bila je riječ o najozbiljnijem incidentu između ove dvije zemlje od posljednjeg rata ‘’završenog’’ 1953. Taj rat zapravo nikad nije službeno okončan. Svijet iz godine u godinu prati razmirice koje su uvijek na rubu golemog sukoba.

Dana 23. studenog, kada je počelo bombardiranje, mnogi su čuli Vangine riječi:

– Treća velika kataklizma počet će 2010., a nastavit će se do 2014. – prorekla je.

Iako nije imala razmjere svjetskog rata, svaka Vangina riječ – gledajući na svakodnevne događaje – doista se čini kao treća kataklizma. Za taj je rat Vanga prorekla da će u stvari i početi kao lokalni sukob, koji će kasnije prerasti u širi, u kome će se koristiti prvo klasično, a zatim i nuklearno i kemijsko oružje.

Ipak, poznato je da Vanga katkada neki događaj nije mogla svrstati u točan vremenski okvir, odnosno da je pokatkad griješila u vremenskoj odrednici nekog događaja. U knjizi Krasimire Stojanove govora o ovakvom događaju nema. Vanga ni sama nije voljela davati globalne prognoze uvijek upozoravajući da budućnost ipak nije tek jedna linija, već da se događaji neprestano isprepliću, stvarajući nove, mijenjajući ih...

Zabrinutost su izazvali i sukobi u Gruziji koji su također našli mjesto u njezinim vizijama. Kad je riječ o trećem svjetskom ratu, Baba Vanga bila je prorekla da će početi nakon pokušaja atentata na četiri državnika i sukoba u Hindustanu 2010. godine. No, analiziraju li se njezine riječi malo pomnije može se čuti i ovaj zaključak: ''Svijet će se jedva suzdržati od globalnog međusobnog sukoba svih zemalja.''

To, donekle, baca novo svjetlo na Vangine riječi jer umjesto decidiranog spominjanja trećeg svjetskog rata govori o sekundama koje bi mogle prouzročiti veliki sukob, o sveprisutnoj napetosti. Najgore se nije dogodilo, no na koliko smo odložili najgore? Bila riječ o korejskom ili nekom drugom lokalnom sukobu koji je bio na rubu treće kataklizme, Vanga kao da je imala viziju koja se u sadašnjosti ostvaruje.

Treća svjetska kataklizma doista je neizbježna. Iz dana u dan produbljuju se vjerske, klasne, ideološke razlike, a netolerancija je nezaustavljiva. S jedne strane, razvoj znanosti, tehnologije i svijesti manjeg broja ljudi govore o suptilnom razvoju ljudske rase, ali s druge strane pohlepa, nerazumijevanje, zavist, zloupotreba, mržnja, netolerancija, neprihvaćanje – vraćaju kotač povijesti na točku na kojoj uvijek postoji okidač za sukob i ubijanje masovnih razmjera, kakvima smo već svjedočili u prošlosti.

Predviđanje trećeg svjetskog sukoba pripisuje se i već spomenutim Tarabićima:

– Trajat će godinama. Stradat će nevini više nego krivi. Kad se rat završi, sve će biti razrušeno. Gađat će se najsvetija mjesta na svijetu, mnogi gradovi bit će sprženi i sravnjeni sa zemljom – rekao je Miloš Tarabić. Vidio je i kolone izbjeglica koje idu preko Balkana:

– Neće putovati zrakom, ljudi će ići brodovima. Bit će mnogo morskih hajduka (gusara, krijumčara) koji će uništavati sve na moru. Svaki brod morat će strepjeti – nagovijestio je vidovnjak.

Govorio je da će “kolone izbjeglica čekati na granicama Srbije..." U kontekstu događanja 2015. godine na području cijele Europe u koje su pohrlile izbjeglice, ponajviše iz Sirije, ovo proročanstvo kao da počinje dobivati smisao.

Pridoda li mu se i tvrdnja kojom je Vanga navodno prorekla poplavu Islama u Europi, sve postaje jasno. Ipak, stručnjaci koji su proučavali zapise o Vanginim crnim slutnjama tvrde kako se tamo ne spominju ovakve kataklizmičke najave. No, međunarodni jaz i neprihvaćanje svakako je spominjala, a ovim relativno nedavnim događajima to je i rasplamsano. Kako će se rasplesti, još ne znamo.

Profesor Dimitar Filipov iz Sofije, koji je Vangu susreo više od stotinu puta uvijek iznova pokušavajući shvatiti kako ona vidi, smatra da 2010. godina predstavlja prije svega simboličnu godinu koju je Vanga odabrala kako bi upozorila na kulminaciju tenzija koje se opasno približavaju. On podsjeća koliko je nezahvalno u ovakvim slučajevima isticati precizne datume, što uostalom ne čine ni Biblija, ni najpoznatiji prorok Nostradamus. Naglašava, međutim, da viđenja proročice treba uzimati ozbiljno. Vratimo li se u ne tako daleku prošlost, razdoblje od kritične godine do danas obilježavaju mnoge nestabilnosti na globalnoj sceni. Glavni imperativ postao je osvajanje privilegija i kako preživjeti izazove budućnosti, zaključak je koji se nerijetko provlači u mnogim tekstovima o Vangi.

Upravo o tome starica je redovito govorila....

– Pred njom je čovjek bio kao pred zrcalom i čitavim svijetom – govorio bi Filipov o njoj, naglašavajući da je toliko puta bio u prilici da se uvjeri da Vanga, iako je slijepa od djetinjstva, vidi dalje i bolje od ostalih ljudi.

- Rusiji, Bjelorusiji i Ukrajini približava se crna bol (Černobil), prognozirala je Vanga. Međutim, nitko tome nije pridavao veliku pozornost unatoč i ranijim nagovještajima nezapamćene tragedije koju je vidio i najveći od velikih vidovnjaka – Nostradamus.

''Na sjevernoj medvjeđoj ravnici izgrađen

kotao na ražnju što infekciju širi,

zlokoban za ljude i biljke – pokriven će biti

Dimu iz dimnjaka ni vode se neće skriti''

Premještanjem slova dviju riječi iz drugog stiha originalnog teksta, vrhunski tumači došli su do imena Pripajt, što je ime rijeke pokraj koje je sagrađena černobilska nuklearna elektrana. Terminom ''medvjeđa zemlja'' Nostradamus često označuje SSSR. Reaktor je zaista bio pokriven tonama pijeska, a radiološka kontaminacija zagadila je cijeli okoliš. Nuklearna katastrofa samo je jadan od znakova, smatrala je Vanga, koji pokazuju kako su ljudi sami sebi najveći neprijatelji.

– Ljudi ne surađuju s prirodom, nego kao da neprestano rade protiv nje. Zbog toga, nagovijestila je Vanga prije smrti, očekuju nas velike katastrofe – priroda će raditi protiv nas. Svijet očekuju potresi, požari, poplave.

– Ljudi će hodati bosi i goli, živjeti bez hrane, goriva i svjetla – rekla je 1995. godine. Ovo zlokobno proročanstvo ispunilo se, prema tvrdnjama stručnjaka koji su ga proučavali, iste godine u kojoj je zabilježeno 557 prirodnih katastrofa. No godinu za godinom bilo je sve gore. Potresi, lavine, pomaci Zemljinih formacija, šumski požari, suše, razorene poplave, klimatološki šokovi… Mjesta poznata po ugodnoj klimi pogodile su neviđene hladnoće, a već su odneseni životi stotina tisuća ljudi.

U Rusiji je 1998. godine "crni utorak" izazvao društvenu katastrofu: milijuni Rusa ostali su bez hrane, goriva i električne energije. Naravno, to nije katastrofa, ali je posljedica ekonomske krize, a predviđanja Babe Vange ne mogu se uvijek tumačiti doslovno. I kod nas se upotrebljava izraz da je netko ''gol i bos'' kad je jako siromašan – ali to ne znači da je on doslovce gol i bos.

No, upozorila je i da će doći dan, vjerojatno prouzročen ljudskim faktorom, kada će neke biljke nestati s lica zemlje, a voda će biti vrjednija od zlata. Za sve će biti kriv čovjek.

– Zagađenjem će zbog nas samih voda postati nepitka, a nepoznate bolesti rušit će ljude na cesti – kazala je Vanga.

Voda, jedan od najvažnijih elemenata za preživljavanje ljudi, već sada je u nekim zemljama postala luksuz. Tko bi to ikada mogao predvidjeti prije nekoliko desetljeća bez stručnih analiza, brojki, bez detaljnih informacija o stanju u svakom kutku zemlje? Baba Vanga jest, a svjedoci smo kako se pred našim očima vrijednost vode pretvara u zlato.

- Pazite, uskoro će nam doći nove, do sada nepoznate bolesti. Čak i oni koji nikad nisu bolovali, razboljet će se, povikala je Vangelia 80-ih godina prošlog stoljeća, a njezine riječi zabilježili su bližnji. Tada je u njezinu životu nastupilo novo razdoblje. Više nego ikada do tada jasno vidi budućnost, ne „putuje“ samo u prošlost'.

BOLEST KOJA NEMA LIJEKA...

– Još uvijek, jer je to u našoj moći, možemo to preduhitriti. Ova je bolest u rukama čovječanstva, mi možemo utjecati da se ne pojavi. Možemo je spriječiti – smatrala je Vanga, a bolest je nedugo nakon toga dobila i ime – AIDS.

Ni nakon desetljeća istraživanja za nju nema lijeka. Na neizlječivu bolest upozoravaju i na ovim prostorima najpoznatiji vidovnjaci Tarabići. Jezikom nepismenog seljaka Mitar Tarabić svome je kumu Zahariju Zahariću objašnjavao zbivanja nakon Drugog svjetskog rata. Upozorio je da će tada svijetom vladati neka bolest za koju nitko neće moći naći lijek, a on će uz Božju pomoć biti svuda oko njih i u njima samima. Tako je Miloš predvidio bolesti današnjice kao što su rak, leukemija i sida, ali je u svojim mislima vidio i televizor.

Prorok iz Kremna ipak daje nadu čovječanstvu da će pronaći lijek protiv ovih neizlječivih bolesti, ali nije jasno što znači tvrdnja da će se on nalaziti "u samim ljudima". Ovo proročanstvo vidovitih Kremanaca Miloša i Mitra Tarabića pripada onima koja se još nisu ostvarila. No, Vanga daje još jednu poruku nade kako će se lijek za AIDS, ali i za tumore naći, no sve je prepušteno silnoj budućnosti koja stiže jer Vanga ne daje vremensku odrednicu pronalaska spasonosnog lijeka.

A svaki dan na tisuće ljudi u svijetu umire u teškim bolovima od ovih bolesti – Svjetska zdravstvena organizacija iznijela je podatak da je, primjerice u Kini, porast oboljelih od raka golem. U toj zemlji zloćudne bolesti godišnje više od dva milijuna ljudi!

NEVINA KRV BIT ĆE PROLIVENA...

- Strava! Strava! Braća Amerikanci past će nakon što ih napadnu čelične ptice, vukovi će zavijati u grmlju, nevina krv bit će prolivena viknula je preznojavajući se 1989. Vanga.

Ta je rečenica godinama bila nerješiva zagonetka. Sve do 11. rujna 2001. Počeo je dan užasa! U samo nekoliko sati Amerika je bačena na koljena. Teroristi su udarili – u srce zemlje. I danas, dok čitaju imena nekoliko tisuća poginulih toga dana, Amerikanci ne znaju kako su srušeni megalomanski Blizanci te kako je napadnut Pentagon – simbol američke moći i sigurnosti. Ovako glasi službena verzija kobnoga događaja:

8.46 sati – Let broj 11 zabija se u sjeverni toranj Svjetskog trgovačkog centra, između 93. i 99. kata, brzinom od 790 km/h. U prvim trenucima događaj se doima kao tragična nesreća.

8.55 sati – Američki predsjednik George W. Bush obaviješten je o avionu koji se zabio u zgradu Svjetskog trgovačkog centra. Ulazi u učionicu u Osnovnoj školi „Emma E. Booker“ na Floridi i počinje druženje s djecom.

9.02 sati – Let 175 zabija se u južni toranj Svjetskog trgovačkog centra, između 77. i 85. kata, brzinom od 950 km/h. "Tragična nesreća" postaje teroristički udar.

9.05 sati – Predsjednika Busha obavijestili su o udaru drugog aviona. Odlučuje nastaviti s čitanjem djeci. Poslije je objasnio da ih nije želio uzbuniti.

9.29 sati – Predsjednik Bush prvi se put obraća javnosti. „Dogodila se nacionalna tragedija“, rekao je. Nitko od njegovih suradnika ne zna da su avioni bili oteti prije nego što su se zabili u zgrade Svjetskog trgovačkog centra.

9.37 sati – Let 77 srušio se na zapadno krilo Pentagona. Ubijeno je 175 ljudi i svih 64 putnika aviona. Avion je udario u dio Pentagona koji je uglavnom bio pod rekonstrukcijom.

9.45 sati – Zračni prostor SAD-a je zatvoren. Nijedan avion ne smije poletjeti, a svi koji lete moraju sletjeti na najbliži aerodrom.

9.59 sati – Južni toranj Svjetskog trgovačkog centra počinje se urušavati zatrpavši oko 350 vatrogasaca i 60 policajaca koji su spašavali ljude u njemu. Ubrzo nakon toga evakuira se sjedište Ujedinjenih naroda i Newyorška burza.

10.03 sati – Let 93 srušio se 129 km od Pittsburgha. Nekoliko putnika pokušalo se suprotstaviti otimačima te su oni odlučili srušiti avion prije nego što putnici provale u kokpit. Pretpostavlja se da je meta bila Bijela kuća ili američki Kongres.

10.28 sati – Potpuno se ruši i sjeverni toranj Svjetskog trgovačkog centra nakon čega je cijeli južni Manhattan obavijen gustim dimom. Počela je masovna evakuacija koju je naredio gradonačelnik New Yorka Rudolph Giuliani. U područje dolazi Nacionalna garda.

17.20 sati – Zgrada 7 Svjetskog trgovačkog centra urušava se zbog štete prouzročene padom sjevernog i južnog tornja. Nitko nije ozlijeđen jer je zgrada na vrijeme evakuirana.

Suočeno s očajnom situacijom prodirućeg vrućeg dima i vatre, oko 200 ljudi skočilo je, palo ili bilo izgurano u smrt s nebodera Svjetskog trgovinskog centra padajući na ulicu ili obližnje krovove zgrada stotine metara niže. Također, nekoliko se osoba u neboderima nakon udara zrakoplova pokušalo popeti na krov u nadi da će ih na krovu nebodera spasiti helikopteri, no pomoć nisu našli jer nije postojao plan za takvu mogućnost spašavanja zbog vrućeg dima i strujanja zraka oko krovova. Spašavanje i oporavak od napada trajali su mjesecima. Trebalo je nekoliko tjedana da bi se ugasili požari koji su još gorjeli u ruševinama, a sanacija je trajala sve do svibnja 2002.

Blizanci su srušeni, i to u vrijeme mandata predsjednika Georgea Busha, čije prezime u prijevodu znači grm, potvrđuju istinitost Vangelijinih tvrdnji eksperti, dok su vukovi vjerojatno zavjerenici. Nostradamus je također, govore povjesničari, bio na tragu da otkrije američku katastrofu. U ovom citatu Nostradamus govori o velikom gradu Novog svijeta, grada koji leži na 45 stupnjeva zemljopisne širine. Stručnjaci se slažu da ovo može biti samo New York:

“Nebo će gorjeti na četrdeset pet stupnjeva.

Vatra će novom velikom gradu prići.

Vatrom će uništiti njihov grad,

srce opako i hladno,

krv će se liti,

milosti ni za koga.”

BRAK ZA PUBLIKU

No, iako desecima tisuća kilometara daleko, Vanga je vidjela i druge događaje koji su kovali američku povijest – od atentata na predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedyja do izbora Baracka Obame na čelnu državnu poziciju u SAD-u.

Planetarno je Vangelia postala poznata nakon razgovora s prvom američkom damom Jackie Kennedy. Jesu li se ikada susrele, o tome dokaza nema. Obožavateljima bugarske proročice oni i ne trebaju.

– Nadživjet ćeš i drugog supruga, ali život te neće maziti – prorekla joj je, prema narodnoj predaji, Vanga.

Život je nikada nije mazio. I to ne samo nakon atentata na J. F. Kennedyja. Poznato je da je prolazila pakao u braku s jednim od najpopularnijih predsjednika SAD-a. No, o kakvom drugom suprugu govori Vanga? To joj nije ni padalo na pamet. Kennedyjeva smrt ju je, unatoč njihovim neslaganjima, potpuno slomila.

– Krvarim iznutra. Nisam dobra za svoju djecu – opisivala je Jackie svoje osjećaje prema biografiji koju je napisala američka autorica Barbara Leaming. Navodno je Jackie shrvana bolom na ispovjedi svećeniku dala naslutiti da je spremna na sve, pa i na samoubojstvo.

- Ako si oduzmem život, hoće li me Bog odvojiti od mog supruga na onom svijetu?'

Dušu joj je posebno izjedalo što je njihov brak bio idiličan samo pred publikom, a zapravo je skrivao najveće tajne – one koje su u stanju doslovno izjedati dušu. Kennedyja su slavili kao vrhunskog državnika, uzor nacije, heroja. Iza zidova Bijele kuće događale su se drame koje su odredile i kasniji život prve dame. Neki biografi, naime, tvrde da je prvi čovjek Amerike bio ovisan o seksu i o drogama, a spominje se i broj od 2000 ljubavnica koje su pale na njegov šarm.

Jackie Kennedy u javnosti je imala imidž elegantne, šarmantne, ljupke i rezervirane žene. Ali ispod te ledene površine skrivala se strastvena žena koja je trebala bliskost muškarca jednako kao što je i njezin suprug zavodnik trebao bliskost drugih žena, pisali su Darwin Porter i Danforth Prince u biografiji pod nazivom ''Život luđi i od najluđih snova.''

No kada je prošlo pet godina od atentata, donijela je vjerojatno najbolju odluku u svom životu i unatoč nizu udvarača koji su je opsjedali, udala se za grčkog milijunaša Aristotela Onassisa. I opet, slike koje je Vanga vidjela postale su realnost!

Kad je Onassis umro 1975., Jackie se vratila u New York gdje je radila kao urednica knjiga i pronašla je novog partnera. Ostatak vremena je ljenčarila, obilazila večere u Bijeloj kući i borila se s paparazzima. Rak ju je pokosio 1994., u dobi od 64 godine. Nadživjela je i drugog supruga, kako je Vanga i prorekla.

Još je jedna poznata i moćna žena bila Vangina gošća. Pripisuju joj i da je prorekla sudbinu Indire Gandhi, njezinu pobjedu na izborima, ali i tragičnu smrt. Dugačak je popis Vanginih proročanstava – neka su nevjerojatna, druga jednostavna, neka su se dogodila, a neka čekaju provjeru vremena. Možda jedno od najvjerojatnijih jest:

VIDJELA JE OBAMU

– Predsjednik Amerike, 44. po redu bit će Afroamerikanac – rekla je.

Išla je toliko daleko da je, prema legendi, najavila: Čim zakorači u ured Bijele kuće, donijet će sa sobom izvanrednu ekonomsku krizu... Svi će se pouzdati u to da će je on i riješiti, ali dogodit će se suprotno. Zemlja će tonuti, a konflikti između sjevernih i južnih zemalja će eskalirati.

– On će biti posljednji američki predsjednik – riječi su koje se pripisuju Vangi. O tome su napisani mnogobrojni članci, a ovo proročanstvo uoči američkih predsjedničkih izbora 2008. godine prenosili su gotovo svi mediji.No, zanimljivo je primijetiti da su baš Rusi bili posebno sigurni u predviđanje o „američkom posljednjem predsjedniku“. Društvene mreže potpuno su zatrpane njihovim izjavama u kojima ih Obamina pobjeda nije nimalo iznenadila.

– Bilo je jasno da će Barack pobijediti... Upravo on je posljednji američki predsjednik prema Vanginu proročanstvu – napisao je jedan od ruskih blogera nakon predsjedničkih izbora 2012. kada je Obama osvojio i drugi mandat. Obamu je druga pobjeda toliko dirnula da je priznao kako ni sam nikada nije sanjao da će mu se život tako razvijati. U svom je stožeru u Chicagu navodno počeo plakati dok je zahvaljivao timu na suradnji.

– Zaista sam ponosan na sve vas. Sjetio sam se sebe dok sam bio vaših godina. Kada sam imao 25 godina, preselio sam se u Chicago te nisam ni znao u kojem smjeru će moj život krenuti – rekao je Obama.

Baba Vanga je znala.

>>> Kraj petog dijela