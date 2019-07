Najdraži let u karijeri: 'Ja još čekam da mi Mandžo plati pivo'

Pobjednička hrvatska vojska pozdravlja ‘vatrene’! Dobro došli u Hrvatsku, zemlju pobjednika! Hrvatsko ratno zrakoplovstvo zahvaljuje na časti da prvo dočeka pobjednike na povratku u domovinu!

Ove legendarne riječi izgovorio je satnik Nino Gaković (37), jedan od dvojice pilota MiG-ova 21 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji su 16. srpnja prošle godine na nebu iznad Hrvatske dočekali zrakoplov Croatia Airlinesa sa srebrnom hrvatskom nogometnom reprezentacijom.

- Približili smo se avionu, bojnik Mario Brajković s desne strane i ja s lijeve, na desetak metara od letjelice. Pozdravili smo ih radiovezom. Jutro uoči dočeka dogovorili smo se kako ćemo ih pozdraviti. Stvar je u tome da je bojnik Brajković, zapovjednik dežurnog borbenog dvojca, taj pozdrav dva puta rekao kad smo ih presreli, ali se nije dobro snimilo, i onda sam ih ja pozdravio iz svog aviona i to se snimilo.

Najdraži let

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Tako da je moj pozdrav otišao u javnost, iako ih je bojnik Brajković u biti prvi pozdravio - kazao nam je Gaković. Let je trajao oko 40 minuta, a Gaković ističe kako je to u njegovoj karijeri bio možda i najdraži let.

- Pratili smo sve utakmice ‘vatrenih’. I na dežurstvu i u slobodno vrijeme. Sjećam sam se da sam gledao jedne penale. Zatekao sam se na putu pa sam morao stati i gledao tu napetu završnicu u nekom kafiću. Kad su završili, nastavio sam put - kroz smijeh kaže Gaković.

Dodaje kako su tog dana kad su dočekali “vatrene”, dočekivali i Eurofightere britanskog ratnog zrakoplovstva s kojima su imali aktivnosti.

- Kako je let ‘vatrenih’ kasnio, išli smo presresti Eurofightere. Zezali smo se kako bi bilo zanimljivo da se avionu ‘vatrenih’ prvo približe engleski lovci jer smo Engleze izbacili u polufinalu. Naravno, to nije bila opcija, ali je bila dobra zezancija - smije se Gaković, koji se u šali sjetio i da mu Mario Mandžukić duguje pivo. Naime, dok su “vatreni” išli prema Trgu, Gaković je pratio internetske portale i na Instagramu jednog od nogometaša ugledao videosnimku leta MiG-ova.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

- Jedan od naših nogometaša iz zrakoplova Croatia Airlinesa snimao je moj MiG i onda je napisao ‘Dođi na pivo, majstore!’. Evo, ja tu pivo još nisam popio. Ako se prepozna nogometaš, neka se slobodno javi - kaže Gaković. Spomenuti video snimio je Mario Mandžukić, pa, Mario, ako ovo čitaš, znaš što ti je činiti. Satnik Gaković rekao nam je kako želi da “vatreni” na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2022. godine ponove rezultat ili da budu još bolji nego u Rusiji.

- Mi ćemo ih uvijek dočekati - kazao je Gaković.

Prisjetio se detalja s priprema i tijekom slavnog leta.

Na 500 metara iznad Trga

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Bojnik Mario Brajković i ja bili smo dežurna posada taj tjedan kad su dečki stizali iz Rusije. Početkom tjedna čuli smo kako postoji mogućnost da bismo mogli presresti njihov avion pri povratku sa Svjetskog prvenstva. Nekih posebnih priprema nije bilo budući da je to naša redovita zadaća i poprilično jednostavna jer inače vježbamo puno zahtjevnije presretanje ciljeva koji su nepoznati i koji ne surađuju, tako da ovo nije bilo ništa posebno - kazao nam je Gaković.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Dodao je kako su se dan prije čuli s pilotima Croatia Airlinesa i dogovorili kakav će biti plan, gdje će ih presresti.

- Dogovorili smo se da ćemo im doći svaki s jedne strane i nakon presretanja da ćemo se spustiti na visinu od 500 metara iznad Trga bana Josipa Jelačića - kazao je Gaković, koji je inače u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu od 2006. godine, a pilot je u Eskadrili borbenih aviona 91. zrakoplovne baze Zagreb od 2008. godine. Prije toga bio je pilot u 22. eskadrili lovačkih aviona u Puli. Putnički zrakoplov s “vatrenima” presreli su sjeveroistočno od Zagreba na visini od 2000 metara. Dopratili su ih na Pleso, a u Zagrebu ih je čekalo 500.000 ljudi..

