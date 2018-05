Najgora pucnjava u 22 godine: 'Netko blizak meni me uhodi...'

Nakon što je sedmeročlana obitelj,uključujući i četvero djece, pronađena mrtva na svom imanju u jugozapadnoj Australiji, policija tvrdi kako bi ovo moglo biti najgora masovna pucnjava u toj državi u zadnje 22 godine.

Djeca su preminula zajedno s majkom, bakom i djedom.

Tri generacije obitelji preselile su se u Osmington, maleno selo u kojem živi oko 700 stanovnika, kako bi uzgajali voće.

Policija nije htjela komentirati što se dogodilo, no istaknuli su kako nisu u potrazi za sumnjivcem.

Još uvijek nije poznato je li u pucnjavi sudjelovao jedan počinitelj ili više njih.

U petak rano ujutro pronašli su tijela i dva pištolja na imanju, rekao je Chris Dawson iz policije za NBC News. Iako im je netko dojavio da se nešto događa na imanju, Dawson nije htio reći tko ih je nazvao.

Tijela dvoje odraslih pronađena su vani, dok su ostala nađena u kući. Iz policije su poručili kako nema potrebe alarmirati širu javnost jer nitko nije u opasnosti, sugerirajući da ubojica nije u bijegu. Trenutno pokušavaju stupiti u kontakt s rođacima.

