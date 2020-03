Najgori dan za Ameriku, umrlo 223 ljudi, loše i u Španjolskoj

U srijedu su u Japanu s 98 novih slučajeva zabilježili najveći porast broja zaraženih korona virusom u jednom danu.

Japanski premijer Shinzo Abe naredio je formiranje radne skupine kao odgovor na porast broja oboljelih.

Guverner Tokya, glavnog grada pozvao je ljude da ostanu kod kuće i izbjegavaju bespotreban izlazak. No, čini se kako građani ignoriraju upozorenja.

Ulice su prepune ljudi koji se okupljaju, neki nose maske, a neki ne.

Zgrožen ovakvim ponašanjem, jedan od stanovnika objavio je video punih ulica na svom Twitter profilu.

So much for social distancing. Tokyo residents seem to ignore warnings from their government about a spike in coronavirus cases, packing the Meguro river to view the cherry blossoms on a weekday afternoon. pic.twitter.com/hSnc02JYnz