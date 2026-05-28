Najmanje 10 učenica poginulo u požaru učeničkog doma u Keniji

Požar u učeničkom domu u kenijskoj regiji Nakuru usmrtio je najmanje 10 učenica, javili su mediji u četvrtak pozivajući se na višeg policijskog dužnosnika. Spasilačke ekipe pretražuju učenički dom javne srednje škole za djevojke Utumishi gdje je požar izbio oko 1 sat ujutro po lokalnom vremenu, rekao je Samuel Ndanyi, regionalni zapovjednik policije, prema izvještaju radijske postaje Capital FM. "Radi se o uznemirujućoj i tužnoj situaciji", rekao je županijski policijski dužnosnik Masoud Mwinyi uznemirenim roditeljima ispred škole, prenosi televizija Citizen Television.

Vatrogasci i policajci rasporedili su se kako bi suzbili požar i evakuirali ostale učenice, dodaje Capital FM. Uzrok požara još nije poznat.

Godine 2024. u požaru je preminuo 21 učenik u osnovnoj školi, odnosno internatu, u obližnjoj županiji Nyeri.