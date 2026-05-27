DESECI OZLIJEĐENIH

Horor u SAD-u: Više poginulih u eksploziji i požaru u tvornici...

Horor u SAD-u: Više poginulih u eksploziji i požaru u tvornici...
Foto: David Ryder

Spremnik od 300.000 litara puknuo je u tvornici u Washingtonu, uslijedila je snažna eksplozija i požar. Potvrđeni su smrtni slučajevi, a deset ljudi je ozlijeđeno, među njima i vatrogasac.

Nekoliko je osoba poginulo, a više ih je teško ozlijeđeno u požaru koji je izbio u tvornici u Longviewu, blizu granice savezne države Washington s Oregonom na sjeverozapadu Sjedinjenih Država, priopćile su u utorak lokalne vlasti. Vatrogasna služba Longviewa, u zajedničkom priopćenju s tvrtkom Nippon Dynawave Packaging i lokalnim vlastima, potvrdila je da je u incidentu bilo smrtnih slučajeva te da je više osoba zadobilo teške ozljede. Točan broj stradalih zasad nije objavljen. Hitne službe intervenirale su nakon puknuća spremnika koji je sadržavao bijelu tekućinu u utorak ujutro. "U ovom trenutku dužnosnici navode da ne postoji neposredna prijetnja za okolnu zajednicu", dodaje se u priopćenju.

Riječ je o tvornici u Longviewu u saveznoj državi Washington, a koja pripada tvrtki Nippon Dynawave Packaging, u potpunom vlasništvu japanske multinacionalne kompanije Nippon Paper Industries Co., Ltd., Tvrtka proizvodi kartonsku ambalažu za tekućine.

Zapovjednik vatrogasne i spasilačke službe Cowlitz, Scott Goldstein, izjavio je da broj poginulih još nije utvrđen, dok je potvrđeno da je u nesreći ozlijeđeno deset osoba, među njima i jedan vatrogasac. Prema njegovim riječima, ozljede se kreću od lakših do iznimno teških i opasnih po život. Dodao je kako je puknuti spremnik imao kapacitet od oko 300.000 litara te da je bio ispunjen oko 60 posto.

Guverner savezne države Washington Bob Ferguson izrazio je sućut žrtvama putem platforme X.

"Duboko sam ožalošćen što čujem da je bilo smrtnih slučajeva. Moje misli su uz radnike i njihove obitelji, kao i uz pripadnike hitnih službi", napisao je Ferguson.

