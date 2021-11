Britanski premijer Boris Johnson izjavio je u srijedu da je "šokiran, revoltiran i duboko ožalošćen" smrću najmanje 31 migranta u kanalu La Manche i jamčio da želi "učiniti više" s Francuskom za sprečavanje ilegalnih prelazaka prema Velikoj Britaniji.

"Imali smo poteškoća u uvjeravanju nekih naših partnera, posebice Francuza, da se ponašaju sukladno situaciji, ali razumijem s kakvim su poteškoćama suočene sve zemlje", izjavio je na kanalu Sky News nakon kriznog sastanka u Downing Streetu. "Sada predlažemo da zajedno učinimo više", dodao je.

Prema podacima francuske policije, 31 migrant smrtno je stradao u potonuću njihovog plovila u kanalu La Manche u srijedu kod Calaisa. To je najsmrtonosnija tragedija nakon porasta migracijskih prijelaza 2018. kanalom, nakon zatvaranja luke Calais i tunela ispod La Manchea kojima su do tada migranti pokušavali stići do Velike Britanije.

Ti prijelazi su redovan izvor napetosti između Pariza i Londona jer britanske vlasti smatraju da francuska strana poduzima nedovoljne napore u sprečavanju ukrcavanja migranata unatoč isplati financijske pomoći.

"Ova katastrofa naglašava koliko je opasno prijeći La Manche na ovaj način. Ona također pokazuje do koje je mjere bitno pojačati naše napore u razbijanju modela kojim gangsteri šalju ovako ljude na more", ocijenio je Boris Johnson.

"Kažem našim partnerima preko kanala da je vrijeme da se mobiliziramo i radimo zajedno da poduzmemo sve što je u našoj moći i razbijemo ove bande", dodao je.

U sklopu pooštravanja mjera za imigraciju, obećanih u sklopu brexita, britanska vlada je počela primjenjivati plan kontroverznog zakona kojim se reformira sustav azila i predviđaju teže kazne, pa sa sadašnjih 14 godina zatvora za krijumčare ljudima predviđa doživotni zatvor.

Ministrica unutarnjih poslova Priti Patel je rekla da je zakon "pravedan, ali strog", dok ga osuđuju udruge za zaštitu ljudskih prava. Zakon bi trebao obeshrabriti ilegalnu imigraciju i predviđa drugačije tretiranje tražitelja azila, ovisno o tome jesu li u zemlju stigli legalno ili ne.

Prema podacima britanskih medija, više od 25.700 ljudi je stiglo u Veliku Britaniju u malim brodicama od početka godine, ili tri puta više nego cijele 2020. godine.