Najmanje dvoje mrtvih, deseci ozlijeđenih u požaru u hotelu

Najmanje dvoje ljudi poginulo je a desetci su ozlijeđeni u subotu u požaru u hotelu u središtu Praga, rekao je dužnosnik službe spašavanja na Češkoj televiziji.

40 zraněných při požáru hotelu v centru Prahy. / 40 injured after fire in hotel in Prague. https://t.co/Xd8m52O0Cd