Jo\u0161 nisu objavili njegov identitet. Naveli su tek da je rije\u010d o Nijemcu starom 43 godine koji je povremeno \u017eivio u Portugalu. Neko vrijeme je kao skitnica boravio\u00a0u kamperu nedaleko od Praia da Luz,\u00a0mjesta gdje je djevoj\u010dica zadnji put vi\u0111ena 2007. godine.

- Dobili smo nove informacije o potencijalnom sumnjivcu prije nekog vremena i s kolegama iz Portugala i Njema\u010dke radili smo na identifikaciji sumnjivca - rekao je inspektor Mark Cranwell.\u00a0

Samo par dana prije nestanka, osumnji\u010deni mu\u0161karac\u00a0iznenada je napustio objekt u kojem se do tada nalazio, ali policija smatra da se zadr\u017eao u okolici.\u00a0

Mu\u0161karca su opisali kao visokog, vitkog i kratke plave kose. U vrijeme nestanka imao je 30 godina.\u00a0

Policija je iznijela detalje o\u00a0dva automobila koja je sumnjivac koristio i za koja vjeruju da bi mogla kriti neke tragove. Jedan je kamper\u00a0VW T3 Westfalia portugalskih registracijskih oznaka.\u00a0 Koristio ga je u travnju i svibnju 2007. godine u Portugalu.

Drugi je Jaguar XRJ6 njema\u010dkih tablica. Taj automobil je mu\u0161karac tako\u0111er koristio u Portugalu 2007. godine i glasio je na njegovo ime. Dan nakon nestanka male Maddie, 4. svibnja 2007., automobil je u Njema\u010dkoj preregistriran na drugu osobu, ka\u017eu u policiji. Oba vozila je policija sada zaplijenila u Njema\u010dkoj i pregledavaju ih u potrazi za bilo kakvim tragovima.

Policija moli sve koji imaju bilo kakva saznanja o tim automobilima da im se jave.

Osim vozila, zna\u010dajan trag je i telefonski poziv koji je osumnji\u010deni mu\u0161karac primio na dan nestanka male Maddie. Kako javlja Mirror, policija je registrirala poziv na njegov mobitel nedaleko od Praie da\u00a0Luz sat vremena prije nestanka djevoj\u010dice.

Objavili su i oba broja mobitela. Sumnjivac je koristio portugalski broj\u00a0(+351) 912 730 680 a poziv je stigao s broja\u00a0(+351) 916 510 683 u\u00a019.32\u00a0i trajao je punih pola sata, do\u00a020.02 na dan njenog nestanka, 3. svibnja\u00a02007. Maddie je nestala izme\u0111u 21:10 i 22 sata.

Policija smatra da je pozivatelj klju\u010dan svjedok u ovom slu\u010daju. Nije bio tad u Portugalu i ne vode ga kao sumnjivca.

- Znam da je neobi\u010dno \u0161to objavljujemo brojeve telefona. Ali vjerujemo da postoje ljudi koji mogu znati ne\u0161to o sumnjivcu kojeg smo opisali. Obra\u0107amo se vama. Sumnjivac je u zatvoru i razumijemo da su se neki ljudi mo\u017eda bojali kontaktirati policiju prethodnih godina. Ali ako vam se povjerio o slu\u010daju Madeleine McCann\u00a0ili imate bilo kakva saznanja, javite se britanskoj, njema\u010dkoj ili portugalskoj policiji - rekao je Cranwell.

Podsjetimo, Madeleine McCann nestala je iz apartmana u portugalskom ljetovali\u0161tu gdje je bila s roditeljima Kate i Georgeom te bratom i sestrom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Opse\u017ena potraga bila je odmah pokrenuta a tragovi su vodili diljem Europe i svijeta. Jedan krak potrage vodio je \u010dak do Me\u0111ugorja, gdje je jedan hodo\u010dasnik tvrdio da ju je vidio. Letci s njenim likom bili su zalijepljeni i po hrvatskim gradovima. Me\u0111utim, u 13 godina svi navodni tragovi vodili su u slijepu ulicu.\u00a0

No operacija\u00a0Grange, kako je britanska policija nazvala potragu za Maddie, nuikad nije bila slu\u017ebeno prekinuta i iz godine u godinu nalazila su se sredstva i ulagali napori da se djevoj\u010dica prona\u0111e.

Roditelji Kate i George ustrajali su u potrazi. I nakon dana\u0161njeg otkri\u0107a policije zahvalili su se svima koji su tragali za curicom svih ovih godina.

