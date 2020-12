Najodgovorniji u državi svjesno su lagali, snosit će odgovornost

Siguran sam da nisu tako glupi da su vjerovali u to što govore i siguran sam da su svjesno lagali. Za to se snosi odgovornost, govori Čačić

<p>Građanima Varaždinske županije je potpuno jasno da su nas držali u ovakvoj ugrozi i doveli do toga jer mjere su odbijali prihvatiti nekoliko tjedana za redom, dok to zaista nije bilo izdrživo. Brojevi govore sve, rekao je varaždinski župan <strong>Radimir Čačić</strong> za<strong><a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a584031/Cacic-Najodgovorniji-u-drzavi-svjesno-su-lagali.-Za-to-se-snosi-odgovornost.html"> N1 </a></strong>dodajući kako je Hrvatska strašno zakasnila s donošenjem strožih mjera. </p><p>- Još jednom ću ponoviti; svi oni koji su govorili, a takvih je bilo i među onima koji su najodgovorniji u ovoj zemlji, da mjere ne daju rezultate. Siguran sam da nisu tako glupi da su vjerovali u to što govore i siguran sam da su svjesno lagali. Za to se snosi odgovornost - govori Čačić dodajući kako sve mjere uvijek daju rezultate. Pitanje je samo jesu li one dovoljno jake ili ne. </p><p>Za svoju županiju kazao je kakvi su trendovi nakon dva tjedna oštrijih mjera. </p><p>- Ovog trenutka smo dovedeni u horizontalu s blagim padom nakon samo 14 dana. Hrvatska će slične rezultate imati za četiri, pet dana. Ono što će i dalje neko vrijeme rasti su smrti, jer to je pomaknuto za još tjedan ili dva, jer to su zaista teški bolesnici - rekao je te pozvao Stožer da ne žmire.</p><p>- Najmanje što moramo uvesti je... odmah, istog trena uvesti online (nastavu) za srednje škole i odmah online za više razrede osnovnih. To je donja granica mjera koje se moraju uvesti. Ne treba nitko niti sanjati da će se mjere ublažiti 21. prosinca. Još uvijek očekujem, ne hodogram ublažavanja mjera, nego hodogram pooštravanja - zaključio.</p>