Najoptimističniji pokušaj parkiranja koji smo vidjeli

Naravno, vozači automobila parkiranih ispred i iza prilično su se „raskomotili“ pa je ostalo mjesta možda za motor. Ne znamo kako je to točno zamislio bez da slupa automobile ispred i iza sebe, ali izgleda da se vodio onom – možda neće. Naprijed pa natrag. Van pa unutra. Trajalo je dosta dugo. Nadobudnom vozaču čak su i prolaznici pokušavali pomoći, no on je bio uvjeren da može smjestiti auto u gotovo upola manje parkirno mjesto i ostati bez ogrebotine. Nakon svih bezuspješnih pokušaja, na kraju je ipak odustao i vidno frustriran odjurio dalje. Što reći nego - ne pokušavajte ovo s vlastitim autom. Osim ako nemate kasko osiguranje.

[video: 1201772 / ]

Tema: Promo sadržaj