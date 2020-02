Najstarija žrtva u Hrvatskoj je ubijena kopljem u - stražnjicu

Kostur je bio sasvim običan. Ležao je u zemlji, sve kosti bile su na broju. A u jednoj kosti, koja je po poziciji na stražnjici, pronašli smo vrh koplja.

Priča nam to bioarheolog dr. Mario Novak s Instituta za antropologiju u Zagrebu, koji je s kolegama Ivorom Jankovićem, Brunislavom Marijanovićem, Mislavom Čavkom i Marijem Carićem otkrio najstariji zločin u Hrvatskoj. Točnije, u Smilčiću kraj Zadra. Zločin, za koji smatraju da je ubojstvo, star je više od 7500 godina. Kostur potječe iz mlađega kamenog doba, pa je i vrh koplja kojim je ubijen - kameni.

Foto: Mario Carić

- To je zapravo vrlo zanimljivo otkriće. Nismo u Hrvatskoj do sada imali takvo nešto. U kosti smo pronašli vrh kamenoga koplja. Ono se zabilo gotovo dva ili tri centimetra u kost. Prvo smo pomislili da je nesreća prilikom lova, ali pozicija kamena zabodenog u kosti i visina kosti u koju su ga ranili pokazuje kako je riječ o ubodu. Netko ga je lovio pa ga je ubo sa stražnje strane ili su ga čekali u zasjedi - pojašnjava Novak.

Potpunu rekonstrukciju, naravno, nije moguće obaviti. Ali s obzirom na ostale pronalaske, uspjeli su donekle zaključiti da “gospodin iz Smilčića”, kako ga arheolozi zovu, nije umro odmah od rane.

- Vjerujemo da je živio još nekoliko dana te da je potom preminuo od infekcije ili nečeg drugoga. To nije rana od koje odmah nastupa smrt, a i CT snimke pokazale su reakciju same kosti. Bio je pokopan u tzv. zgrčencu. Znači, zgrčen i položen na lijevi bok. Tako su se tad uobičajeno pokapali ljudi - dodao je Novak. Iskapanja je vodio prof. Brunislav Marijanović s Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru. I on kaže da je ovo nesvakidašnje otkriće.

- To je bilo neolitičko naselje. Prva iskapanja ondje su bila još između 1959. i 1966., ali trebalo ih je napraviti nanovo. Nitko nije očekivao to što smo našli u grobu broj 2. Ja ne govorim o zločinu, to ne možemo ni utvrditi. To je pitanje socijalnih odnosa tog doba - rekao nam je Marijanović.

Foto: Mario Novak Ivor Janković (lijevo) i Mario Novak (desno) tijekom analize samog kostura iz Smilčića u bioarheološkom laboratoriju Instituta za antropologiju

Ispitivanja i rekonstrukcija najstarijeg zločina ide dalje. U to su se uključili i znanstvenici s američkog sveučilišta u Wyomingu te talijanski znanstvenici.

- Mi smo snimili taj kameni vrh kojim je ‘gospodin iz Smilčića’ ubijen, ali Amerikanci će ga dodatno snimiti elektroničkim mikroskopom. Probat ćemo utvrditi koja vrsta kamena je to, jer čini se vrlo laganim - zaključio je bioarheolog Novak.

