Najstariji crnogorski brucoš je s 88 godina postao student: 'Ja ne odmaram, učim dok sam živ'

Nakon 35 godina u mirovini, 88-godišnji Branislav Radulović iz Crne Gore upisao je fakultet, a već je položio i nekoliko kolokvija. Brucoš na Strojarskom fakultetu u Podgorici prvi put je upisao fakultet prije 60 godina, ali mu je zbog tadašnjih okolnosti bilo važnije raditi i prehraniti djecu.

- Prvi semestar sam prošao puno teže nego što sam zamišljao, mislio sam da će ići lakše, ali sam vidio da svaki profesor traži dublje znanje. Prije 70 godina je učenje bilo puno drugačije. Sad se traže neki izvodi i robotu, a tu se ja teško snalazim. Teoretski predmeti mi bolje idu, to je sve na osnovu logike, zdrav razum dosta pomaže, ali matematika i fizika malo teže. Pokušat ću i to savladati - rekao je Branislav za Radio i Televiziju Crne Gore.

Kroz život se vodi geslom "gdje ima volje, tu je i uspjeh". Svojim godinama Branislav se ističe među drugim studentima, ali to mu ne predstavlja problem.

- Mlade kolegice i kolege su me dobro prihvatili, iznenađen sam. Trude se pomoći jer loše čujem, loše vidim. Ne tražim nikakve privilegije, ono što mogu sam, to ću napraviti. Sjedim u prvoj klupi da bolje čujem, oni dosta lagano pričaju i to mi smeta, ali ih neću opominjati jer ne želim ni na što utjecati, neka sve bude kako je - dodao je.

Na pitanje kako je zadovoljan uspjehom na fakultetu, kaže kako polaže kolokvije, ali još nije dobio ni jednu ocjenu.

- Ne računam ništa dok ne dobijem ocjene u indeks. Mislim da ću dobro proći.

Iako do fakulteta putuje po 15 km u jednom smjeru, stigne se baviti i drugim stvarima: održava svoj voćnjak, vinograd i košnice. Istaknuo je da se ne planira zapošljavati, ali se nada da će uz dobro zdravlje i pomoć profesora ispuniti svoju dugogodišnju želju i doći do diplome.

- Ja ne odmaram jer rad održava čovjeka. Nema ništa gore nego kad se čovjek preda - zaključio je vremešni brucoš Branislav.

