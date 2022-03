Vladimir Putin, na čelu Rusije, prošlog tjedna izvršio je invaziju na Ukrajinu. Ostale zemlje udaraju sankcijama. Posebno je zanimljiva blokada osobne imovine Putina i Lavrova. Ne znamo što imaju u inozemstvu, ali znamo čime raspolažu u Rusiji. On je neslužbeno jedan od najbogatijih ljudi na svijetu.

Početkom 2016. godine je Lorene Weber, trgovkinja nekretninama u francuskom gradu Biarritzu počela dobivati pozive i emailove novinara o jednom dogovoru iz 2012. godine. Kako piše ugledni Time, ona se jako dobro sjećala kupoprodaje na kojoj je tom prilikom radila. Kupac i prodavač obojica su bili bogati Rusi, ukusno odjeveni i skromni u pristupu. Nisu ni nalik svojim sunarodnjacima koji vole parkirati svoje jahte u obližnjim marinama San Sebastiana. Umjesto da pošalju svoje odvjetnike, imućni Rusi odlučili su osobno riješiti sve dogovore, što je Weberici govorilo da nemaju što skrivati. Kad su novinari počeli ispitivati je li ona svjesna i može li potvrditi, da je specifična nekretnina povezana s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Otkako je Putin na čelu Rusije, postavljaju se pitanja o njegovom osobnom bogatstvu, ali i bogatstvu njegovih prijatelja i obitelji. Mnogobrojna curenja informacija i zviždači su stalno davali određenu težinu glasinama da Putin kontrolira milijarde dolara vrijednu imovinu, ali službeni Kremlj je to redovito negirao. Posljednjih godina nastale su brojne reportaže o tajnim bogatstvima najviših ruskih dužnosnika, a sve to je rezultiralo prosvjedima diljem države.





"Putin je car korupcije", rekao je Aleksej Navalni u razgovoru za ugledni Time. "Car korupcije koji istovremeno posjeduje sve i ništa". Sve dok je Vladimir na vlasti ni ne mora posjedovati išta zato što kao predsjednik može neograničeno koristiti carske palače Sankt Peterburga i zimska odmarališta u Sočiju. Zahvaljujući prijateljstvima iz djetinjstva, s ljudima koji su postali milijarderi za njegove vladavine, Putin može ljetovati gdje god želi. Ono što muči Navalnog i njegove prijatelje je to što privilegije sada prelaze na novu generaciju kremljevski elite. Nigdje to nije očitije nego u Biarritzu, mirnom odmaralištu na jugozapadu Francuske gdje je Time pronašao dokaze o luksuznom životu Putinove obitelji. Na neki način bilo je to očito mjesto za početak istrage. Smješteno između vinograda Bordeauxa i sjeverne Španjolske, plaže Biarritza privlačile su rusko plemstvo još od sredine 19. stoljeća. Članovi ruskog carskog dvora dolazili su zbog ugodne klime i luksuza u hotelu koji je nekad bio palača francuske carice Eugenie.





Gradić je doživio pravu renesansu te tradicije među bogatim Rusima posljednjih nekoliko desetljeća, a dijelom popularnost može zahvaliti i neobičnoj povijesti s Putinovom obitelji. Bilo je ljeto 1999. godine i Putin je u to vrijeme bio šef obavještajne službe, a ljetovanje s obitelji u Biarritzu prekinuo je poziv iz Moskve. Boris Jeljcin odlučio je da će ga Putin naslijediti. Vratio se Vladimir ubrzo u Moskvu i tamo je prihvatio ponudu. Već iduće godine je dao puni imunitet Jeljcinu i njegovoj obitelji, a negdje u isto vrijeme imenovao je počasnog konzula u Biarritzu, gradiću s manje od tridesetak tisuća ljudi. Obližnji Bordeaux i Toulouse nemaju takvu čast. "Putinov kruga gaji posebne osjećaje prema ovom mjestu", rekao je konzul, Alexandre de Miller de La Cerda. U razgovoru za Time objasnio je da bi najbliži Putinovi suradnici dolazili na prave balove gdje bi se okupljali pripadnici najviših slojeva ruskog društva, ali Putinove kćeri nisu se uplitale u takve stvari. Njih dvije oduvijek su bile strogo čuvana tajna, a nikad se nisu pojavile na televiziji. Država nije objavila njihove fotografije nakon što su odrasle, a ne zna se ni gdje točno žive. Uzevši u obzir da je Jeljcinova zeta pratila duga korupcijska afera, bračni status djece ruskog predsjednika nije nebitna stvar. Toliko su tajnoviti da je Putin tek nedavno priznao da njegove kćeri imaju djecu.





Ali u Biarritzu su one poznate ličnosti. Prema istragama raznih medija, Katerina je udana za mladog Kirila Šmalova, procijenjeno bogatog više od milijardu dolara. Njegov otac Nikolaj jedan je od najstarijih Putinovih prijatelja i jedan od osnivača Banke Rossiya, a Amerikanci su tu banku opisali kao Putinovu osobnu banku. Tu počinje priča o Putinovom miješanju poslovnog i obiteljskog života. Naime, kupac u onoj transakciji s početka članka bio je upravo Šmalov, Putinov zet. Prodavač je navodno bio Genadij Timčenko, još jedan od Putinovih prijatelja. Zamjenica gradonačelnika Biarritza, Jocelyne Castaignede, kaže da osim nekretnine kupljene 2012. godine, postoji još barem jedna nekretnina povezana s Putinovom obitelji. Riječ je o vili u susjednom gradiću koja se trenutačno renovira, a prema službenim dokumentima, vlasnik je Artur Očeretny, poslovni čovjek iz Sankt Peterburga za kojeg se udala bivša Putinova supruga nakon razvoda od Vladimira. Ruski konzul Le Cerda kaže da Putinova bivša žena dolazi svake godine i često je vidi tijekom njenih posjeta. Magazin Time naglašava da ništa od svega toga nije ilegalno na bilo koji način, ali Putinu bi uskoro moglo početi predstavljati probleme.





Vladimir Vladimirovič desetljećima pažljivo gaji ugled asketa i skromnog čovjeka. Čak i njegova imovinska kartica ne pokazuje nikakve ekscese. Pokazao je da ima mali komad zemlje, dva mala stana, tri ruska automobila i starinsku kamp-kućicu. Kad ga mediji prate na odmore, redovito odlazi ili u Sibir ili na Crno more, daleko od blještavila nekih luksuznijih odredišta. Međutim, Navalni sada polako uništava tu Putinovu krinku i jednoj novoj generaciji Rusa pokazuje sustav kojeg oni smatraju nepoštenim i nisu jedini. "Nek Bog sudi, ali meni to ne izgleda dobro. Oni dolaze samo da uživaju"; ispričao je otac Panteleimon, svećenik pravoslavne crkve u Biarritzu. Više o životu i vladavini Vladimira Putina pročitajte OVDJE.

>>Stanje u Ukrajini iz minute u minutu pratite ovdje<<