'Najtužnije je kad od nas traže pomoć jer ne vjeruju ni državi'

Žrtve nasilja su psihički uništene. One trpe višegodišnje psihičko i fizičko nasilje. One nemaju niti podršku svoje okoline, ali niti institucija. Nemaju niti novaca otići iz nasilničkog odnosa. Fond će im u tome pomoći, priča Ana Pecotić iz Inicijative #SPASIME.

Gostujući u studiju 24sata Pecotić je skupa s odvjetnicom Unom Zečević Šeparović progovorila o teškoj temi obiteljskog nasilja i o Fondu za pomoć žrtvama koji je osnovala Inicijativa, u suradnji sa Zakladom Solidarna.

Fond pomaže žrtvama

- Što može napraviti žena koja radi za nekakvih 3-4 tisuće kuna i ovisi o plaći svog zlostavljača, ona jednostavno nema sredstava za otići i pokrenuti novi život, nema novaca za odvjetnika, ne može si platiti stanovanje, ne može si platiti i nekakve dodatne zdravstvene troškove. Žrtvama je potreban inicijalni poticaj da mogu izaći iz nasilničkog odnosa - objasnila je Zečević Šeparović. Glavna ideja Fonda jest da žrtvama pokrije troškove preseljenja i stanovanja kako bi se udaljile od nasilnika. Pecotić i Zečević Šeparović ističu kako država ne prepoznaje takve troškove, a i ako ih prepozna, ne rješava ih u dovoljno kratkom roku. Također, Fond bi trebao pokrivati i sudske troškove te troškove odvjetnika kako bi se žrtve mogle i pravno ograditi od nasilnika.

- Pročitala sam jako puno potresnih svjedočanstava. Sve počinje s laganim nasiljem, najčešće psihološkim. Žrtve isprva niti ne prepoznaju da su zlostavljane. Nakon toga ih zlostavljač počinje izolirati iz zajednice, odvaja ih od rodbine, od prijatelja i one se više nemaju kome niti povjeriti. Tek nakon nekoliko godina kad prođe vrijeme krene to fizičko nasilje. Prema podacima, sedam godina prođe od trenutka kada je počelo nasilje do onog trenutka kada ga žena odluči prijaviti - objašnjava Pecotić, koja inače i moderira Facebook grupu #spasime koja sada broji više od 50.000 članova.

- To je zaprepašćujuće da postoji toliki broj žena koje su zlostavljane. Najtragičnije mi je to što se neke od njih javljaju nama osobno da im pomognemo, da više ne znaju što da rade. Kada im kažemo da se obrate institucijama, one su toliko nepovjerljive prema tome jer su već prošle sve to.

'Ispovijesti su strašne'

Na kraju ih institucije opet vrate nasilniku. Apeliramo na Vladu i institucije da se naši zahtjevi ispune jer ovo je tragično što se događa. Nek pročitaju ispovijesti iz grupe pa će vidjeti strašne stvari koje se događaju - dodala je Pecotić. Nakon prosvjeda koji je Inicijativa na čelu s Jelenom Veljačom organizirala predali su i Vladi nekoliko zahtjeva. Ponajprije su to izmjene zakona kako bi nasilje postalo kazneno djelo, a ne prekršaj, uspostavljanje SOS telefona te još skloništa za žrtve.

- Preporuka Vijeća Europe je da na svakih 10.000 stanovnika bude jedno sklonište. Minimum minimuma bi bio da svaka županija ima jedno sklonište, a kod nas čak njih šest nemaju sklonište uopće. Država mora reagirati.

'Mi smo uvijek uz vas'

Mora se pokrenuti. Fond nije tu da radi njihov posao. Nismo zaboravili na njihova obećanja i nastavit ćemo pritiskati Vladu zbog svih žrtava obiteljskog nasilja. Nisu sami, mi ćemo uvijek biti tu za njih - rekla je Zečević Šeparović.

