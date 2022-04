Počela berba jagoda u Vrgorcu: 'Najukusnije su zorom kad ih dođeš brati, a one onako slatke'

Prve vrgoračke ovosezonske jagode zarumenjele su se na hrvatskim zelenim tržnicama jer je ovaj tjedan i službeno krenula berba u poljima Rastok, Bunina i Jezero. Na više od milijun sadnica ove se sezone očekuje urod od gotovo sedamsto tona kvalitetnog ploda za koji su vrgorčani kako bi ga učinili prepoznatljivim domaćim proizvodom uložili mnogo truda i rada.

Svake godine dodatno ulažu u zaštitu svojih jagoda, a ove su kako bi doskoćili nakupcima i onima koji pod vrgoračkom jagodom prodaju jagode iz uvoza promijenili i košaricu iz prošlogodišnje plave u zelenu na kojoj je vidljiv i logo sa oznakom 'Vrgorac quality'.

U Orahu gdje su i najveći plastenici sa nasadama jagoda ovih je dana posebno živo jer se ubiru crveni zdravi i mirisni plodovi vrgoračkih jagoda.

- Najukusnije su zorom kad dođeš brati, a one onako slatke, ne može im nitko odoliti - dočekuje nas Mate Vujčić u svojim plastenicima dok puni zelene košarice. Već ujutro će biti na tržnicama diljem Hrvatske od Istre do Zagreba i upravo je zbog brzine plasmana od berbe do krajnjeg potrošaća vrgoračka jagoda najkvalitetnija, jer ne stoji danima i ne propada.

U Vrgorcu im od milja tepaju kako su to prvi vijesnici proljeća, prvo voće na hrvatskim tržnicama koje stiže upravo iz vrgoračkog kraja.

- U našoj je udruzi vrgoračkih jagodara za sada sto pet OPG-ova koji udovoljavaju strogim uvjetima sadnje i uzgoja vrgoračke jagode - rekao nam je Milan Franić dopredsjednik udruge Vrgoračke jagode, ponosno ističući kako su ovi crveni plodovi nadaleko kvalitetom prepznatljivi.

Zato su njihov trud i ove godine prepoznali i u gradu Vrgorcu koji je svim jagodarima iz udruge subvencionirao sadnice.

- Na taj način pomažemo, ali i potićemo naše poljoprivrednike za još većom sadnjom i bavljenjem poljoprivredom posebno uzgojem naših nadaleko poznatih vrgoračkih jagoda - rekao nam je Mile Herceg gradonačelnik grada Vrgorca.

Ove prve su i najskuplje, njihova veleprodajna cijena je za sada dvadeset i osam kuna po kilogramu dok se na malo prodaju po četrdesetak kuna. Skuplje su od uvoznih, poručuju vrgorački jagodari, ali je zato kvaliteta provjerena i neupitna.

Ukusne i mirisne malo tko će im odoljeti, zato će i oni najprobirljiviji posegnuti u novčanik. Kad krene puna berba, za koji dan trebat će i više ruku u plastenicima, ali kako su nam rekli jagodari ni tu neće biti problema jer zbog blizine granice sa BiH dio je beraća iz susjedstva već godinama uposlen na berbi vrgoračkih jagoda.

