Najveća laž koju vam guraju: Korupcija je djelo pojedinca...

Korupcija je uvijek djelo pojedinca. Ta teza koju smo redom slušali od vladajućih i njihovih žetončića je najveći spin ili poluinformacija plasirana građanima. Naravno da je u svakom korupcijskom slučaju sudjelovao pojedinac ili više njih, ali teza služi samo smanjivanju političke štete. Maknimo se na tren od Hrvatske. Ako korupcija ima “ime i prezime” i djelo je pojedinca, onda isto pravilo vrijedi i za Švedsku i Rumunjsku. Pa opet za razliku od Rumunjske, Švedska vrijedi kao nekorumpirana zemlja. Dakle, nije stvar u pojedincu. Nego u sustavu koji omogućuje da taj pojedinac ispolji svoje koruptivne sklonosti. I to ide od najviših do najnižih razina. Niti će itko od nas ponuditi policajcu u Njemačkoj 20 eura za prometni prekršaj niti će on to prihvatiti za razliku od BiH, gdje u prometnu treba staviti novac - za svaki slučaj.

