Najveća vojna vježa na Arktiku u zadnjih 30 godina, sudjeluje 30.000 vojnika, Rusija bijesna

Prije nekih osam mjeseci, dok je svijet, unatoč koroni. bio ljepše i normalnije mjesto, čelnici NATO-a na svojim su web stranicama objavili kako će u ožujku 2022. godine provoditi veliku vojnu vježbu "Cold response 2022." na sjeveru Norveške. Najavili su kako će na njoj sudjelovati 30.000 vojnika iz 27 država NATO saveza, kao i 220 letjelica i 50 brodova. Te brojke, kažu nam specijalizirani vojni portali, govore kako je riječ o najvećoj vojnoj vježbi na Arktiku posljednjih 30 godina.

Tad to nisu znali, ili su se barem nadali kako do toga neće doći, ali ruskim napadom na Ukrajinu ova vježba dobila je dodatan značaj. Znaju to i u NATO-u, pa su se odmah na svojim stranicama ogradili od ideje kako to ima nekakve veze s Rusijom...

- Vojna vježba je najavljena prije osam mjeseci dok nije bilo nepravednih vojnih akcija na području Ukrajine. NATO u toj situaciji djeluje preventivnu i pazi da situacija ne eskalira - stoji na njihovom webu, a dodaju i kako su pozvali Rusiju da bude tu kao država promatrač, ali ovi su ih odbili.

No ta objašnjenja ništa ne znače Rusiji. Oni imaju svoj stav. Želimo NATO što dalje od naših granica. Zabrinuti su jer država s kojom graniče u ovom trenutku dopušta izvođenje ove akcije.

- Vježba NATO-a "Cold response" velikih razmjera odražava sveukupnu želju ovog saveza da ojača svoju prisutnost u sjevernoj Europi. Pretpostavljamo da bilo kakvo povećanje NATO-ovih vojnih kapaciteta u blizini ruskih granica ne doprinosi jačanju sigurnosti u regiji. Službenih informacija o pozivu ruskih promatrača na navedenu vježbu u Veleposlanstvu nije bilo - napisali iz ruske ambasade u Norveškoj na društvenim mrežama.

Unatoč njihovu protivljenju, vježbe su u ponedjeljak započele.

- To je obrambena vojna vježba - rezolutan je Yngve Odlo, norveški general na čelu akcije.

U akciji, osim NATO saveza, sudjeluju i Švedska i Finska. Države koje nisu članice NATO-a. Sudjelovale su one već i prije u ovoj vojnoj vježbi koja se održava svake dvije godine u Norveškoj, ali situacija tad nije bila toliko, recimo to, delikatna...

Glavna 'zvijezda' cijele vojne vježbe bit će nosač zrakoplova HMS Prince of Wales. Na nosaču je najviše pomorsko osoblje u britanskoj Kraljevskoj mornarici – Zapovjednik udarnih snaga Ujedinjenog Kraljevstva, na čelu s kontraadmiralom Mikeom Utleyjem, koji će predvoditi značajnu operativnu skupinu kao dio napora NATO-a za mir i stabilnost u Europi, piše morski.hr.

– NATO je kamen temeljac obrane Ujedinjenog Kraljevstva i naša predanost savezu je apsolutna. Privilegija je biti zapovjednik pomorske komponente Ujedinjenog Kraljevstva dok sudjelujemo u ovoj vježbi pod vodstvom Norveške – kazao je kontraadmiral Mike Utley.

Američki marinci, kojih oko 3000 sudjeluje u vojnoj vježbi, na svojim su društvenim mrežama već objavili i nekoliko fotografije iz Norveške. Naravno, te objave su postale i leglo za svađu brojnih korisnika društvenih mrežama. U nekim komentarima spominje se i naša država.

- Prije nekoliko dana letjelica je prošla kroz teritorij tri članice NATO saveza i nitko je nije oborio. Pala je na glavni grad Hrvatske. Možda to malo vježbate - stoji u jednom od komentara.

Kako bilo, vojna vježba traje još nekih 15-ak dana. Okupljene snage vježbat će u najekstremnijim mogućim uvjetima, na temperaturi debelo ispod nule, a za nagradu će se moći kupati u smrznutim jezerima.