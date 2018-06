Najviši sud EU presudio: Pojam 'bračni drug' - rodno neutralan

Sud Europske unije zaključio je u odluci u utorak da pojam 'bračni drug', vezano za odredbe prava Unije o slobodi boravka građana Unije i članova njihove obitelji, obuhvaća i bračne drugove istog spola.

Presuda je vezana na slučaj Relua Adriana Comana iz Rumunjske i njegovog supruga Roberta Clabourna Hamiltona iz SAD-a koji od rumunjskih vlasti nisu mogli dobiti dopuštenje da se Amerikancu u svojstvu člana obitelji omogući dugotrajni boravak u Rumunjskoj duži od tri mjeseca. Zahtjev su podnijeli na temelju Direktive o slobodi kretanja 1 kojom se bračnom drugu građanina Unije, koji se tom slobodom koristio, omogućuje da se svojem supružniku pridruži u državi članici u kojoj drugi boravi.

Rumunjska ne priznaje istospolni brak

Rumunjska tijela na taj su zahtjev odgovorila kako Hamilton ima pravo samo na boravak do tri mjeseca i to, među ostalim i zato što ga se u Rumunjskoj ne može okvalificirati kao 'bračnog druga' građanina EU jer ta država ne priznaje istospolne brakove.

Coman i Hamilton, koji su se 2010. godine vjenčali u Bruxellsu, podnijeli su tužbu pred rumunjskim sudovima zbog diskriminacije na temelju spolne orijentacije. Rumunjski ustavni sud stoga je tražio Sud EU mišljenje o tome je li Hamilton 'bračni drug' i treba li mu se odobriti trajni boravak u Rumunjskoj. Presuda je da jest.

- U svojoj današnjoj presudi Sud prije svega podsjeća da Direktiva o slobodi kretanja uređuje samo uvjete ulaska i boravka građanina Unije u države članice različite od one čiji je državljanin te da ona ne dopušta zasnivanje izvedenog prava boravka u korist državljana treće države, koji su članovi obitelji građanina Unije, u državi članici čiji je taj građanin Unije državljanin. Dakle, na direktivi se ne može temeljiti izvedeno pravo na boravak R. C. Hamiltona u državi članici čiji je R. A. Coman državljanin, a to je Rumunjska. Sud međutim podsjeća da se u određenim slučajevima državljanima trećih država, članovima obitelji građanina Unije, koji na temelju odredaba direktive nemaju izvedeno pravo na boravak u državi članici čiji je taj građanin državljanin, takvo pravo ipak može priznati na temelju članka 21. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (odredba koja građanima Unije izravno dodjeljuje temeljno i individualno pravo slobodnog kretanja i boravka na državnom području država članica) - obrazložio je sud svoju presudu.

- Sud utvrđuje da je u okviru Direktive o slobodi kretanja pojam „bračnog druga”, kojim se označava osoba koja je bračnom vezom sjedinjena s drugom osobom, rodno neutralan te stoga može obuhvatiti istospolnog bračnog druga građanina Unije. Sud ipak pojašnjava da je osobni status, koji obuhvaća pravila koja se odnose na brak, područje u nadležnosti država članica te da pravo Unije ne utječe na tu nadležnost, pri čemu su države članice slobodne propisati istospolni brak odnosno ne propisati ga. Sud također navodi da Unija poštuje nacionalne identitete država članica koji su neodvojivo povezani s njihovim temeljnim političkim i ustavnim strukturama - objašnjeno je.

'Obveza je članice da zbog prava na boravak prizna istospolni brak'

Dodaju da je obveza države članice da 'samo u pogledu odobravanja izvedenog prava na boravak državljaninu treće države prizna istospolni brak koji je sklopljen u drugoj državi članici u skladu s njezinim pravom, ne utječe na instituciju braka u prvonavedenoj državi članici'.

Konkretnije, ta obveza ne nalaže toj državi članici obvezu da u svojem nacionalnom pravu propiše instituciju istospolnog braka. Usto, takva obveza priznavanja samo u svrhe odobravanja izvedenog prava na boravak državljaninu treće države ne povređuje nacionalni identitet niti predstavlja prijetnju javnom poretku predmetne države članice, zaključio je Sud EU.