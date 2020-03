Naknadni udari: U dva dana tlo oko Zagreba se treslo 74 puta Većina potresa, njih 42, bili su magnitude do 2 stupnja po Richteru. Još 23 zabilježena podrhtavanja tla bila su u rasponu od 2 do 3 stupnja, a šest potresa je bilo magnitude od 3 do 4 stupnja...