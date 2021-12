Zaustavljen je tjedni porast broja smrti povezanih s COVID-19, no i s tim padom smrtnosti Hrvatska je proteklog tjedna bila druga najgora u Europi iza Mađarske (ne računajući Lintenštajn) u omjeru broja mrtvih na milijun stanovnika, piše u nedjelju Večernji list.

Nakon 11 tjedana stalnog porasta, u šest dana proteklog tjedna u Hrvatskoj je bilo 356 smrtnih slučajeva tako da se sigurno neće premašiti prošlotjedni broj od 459 umrlih.

Dobra je vijest i pad broja hospitaliziranih, već pretprošle nedjelje za 157, a do jučer za još 91 pacijenta. Međutim, još od 17. studenoga broj oboljelih na respiratoru je iznad 300, a protekli tjedan čak i neznatno više nego prethodni tjedan, unatoč i dalje velikom broju umrlih. Što znači da bolnički sustav još uvijek ne osjeća trend opadanja broja zaraženih, proteklog tjedna još veći nego prethodnog.

U šest dana ovoga tjedna bilo je 20.826 novozaraženih, a u prethodnim tjednima 26.721 i 32.396, te najviše u tjednu do 14. studenoga 37.425. Stoga je za očekivati da do kraja godine virus neće zaviti u crno onako veliki broj obitelji kao lani.

Upravo 12. prosinca počeo je najcrnji pandemijski niz od 20 dana, jer je do tada bilo 2562 mrtvih, a do kraja godine umrlo ih je još 1436. Na današnji dan lani bilo je 172.523 zaraženih, s tim da ih je samo od 1. rujna do 11. prosinca zaraženo 162.000, a umrlo 2298.

Ove godine je od 1. rujna zaraženo 277.865 građana dok ih je umrlo 3240.

Na žalost, već četvrti tjedan zabilježen je trend značajnog pada interesa za cijepljenje prvom dozom, protekli tjedan otprilike kao u rujnu, piše Večernji list i podsjeća da je u zemljama s više cijepljenih, manje mrtvih.